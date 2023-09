Palpeggiò una minorenne per un video sui social: arrestato "Er Pantera"

Er pantera è finito in manette. La “celebrità” di Roma è accusata di aver palpeggiato una 17enne a Trastevere, zona centro della movida capitolina. I fatti risalgono al 12 marzo 2023 e all’epoca l’uomo era finito in una casa di cura. Solo ora si è scelto di inasprire la misura e spedirlo in carcere. Il 50enne senza fissa dimora, al secolo Simone Lopetti, è già noto alle forze dell’Ordine. Nel giugno 2023 è entrato in un bar di piazza San Callisto, sempre in zona Trastevere, brandendo un coltello. Come riporta il sito di Romatoday, una volta dentro ha minacciato i clienti e un dipendente: “ Datemi le sigarette o vi ammazzo ”. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e condannato ad un anno e due mesi per tentata estorsione. Ancora prima, ad aprile, è stato denunciato a piede libero per porto d’armi.

La fama di er pantera ha un inizio tragico. Nel novembre del 2022, è stato vittima di un pestaggio brutale da parte di un branco di ragazzi in piazza Trilussa, il luogo di ritrovo preferito per decine di giovani romani. Il video dell’aggressione, degenerata poi in una rissa tra due gruppi, era l’ennesima testimonianza della movida violenta della capitale. Tragico è anche lo sviluppo della sua storia. Er pantera, infatti, è finito sotto le luci della ribalta per un video comparso a maggio sui social e poi rimosso, in cui si vedeva Lopetti fare a pugni con uno sconosciuto sempre in piazza Trilussa. All’incontro di boxe (o alla sua assurda parodia) hanno assistito decine di ragazzi che hanno ripreso la scena e incitato i due contendenti. Una scena avvilente, che ha dimostrato di nuovo lo stato di profondo degrado in cui versa uno dei quartieri storici della capitale.