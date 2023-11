Palpeggiata, buttata a terra, stuprata in centro: l'orrore dei due africani a Bologna

Orrore per le strade di Bologna, ancora una volta teatro di una violenza sessuale che incrementa ulteriormente l'attenzione lungo i vicoli della zona universitaria assai frequentata da giovani e studenti. L'ultimo episodio increscioso si è verificato nel corso della notte tra sabato e domenica, quando una ragazza è finita vittima delle orribili intenzioni di due centrafricani. Gli agenti hanno arrestato solamente un componente della combriccola, visto che l'altro ha fatto perdere le proprie tracce ed è ancora in corso la caccia al complice.

Verso le ore 2:30 una coppia stava passeggiando per piazza Verdi e improvvisamente ha notato che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Non è passata inosservata la scena dei due stranieri che portavano a braccia una giovane che nel frattempo stavano anche palpeggiando e che sembrava essere stordita, incosciente di quanto stava accadendo. Così i due fidanzati si sono rivolti direttamente ai due centrafricani: " Cosa le state facendo? ". Una domanda che ha poi scatenato le reazioni del caso: uno ha replicato con un banale " Niente " per poi mollare la ragazza e scappare; l'altro ha risposto seccato " Cosa volete? È la mia fidanzata " e l'ha trascinata via.

Evidentemente il quadro che si era delineato ha insospettito e non poco la coppia che, avvertendo il pericolo in cui si trovava la giovane, ha immediatamente avvertito la polizia per metterla al corrente della situazione. A stretto giro gli agenti si sono recati tra i vicoli e, come riferito da Il Resto del Carlino, dopo aver passato al setaccio diverse vie hanno trovato la giovane a terra sotto l'uomo. Il 25enne gambiano è stato arrestato per violenza sessuale, ma il caso non è del tutto chiuso: si sta cercando il complice che ha partecipato alla prima parte della vicenda e che, di fronte alla domanda dei due fidanzati, si è allontanato di corsa. Le eventuali immagini immortalate dalle videocamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi cruciali per il lavoro degli inquirenti.

L'episodio testimonia come Bologna sia particolarmente a rischio nelle occasioni di movida, nello specifico tra la zona universitaria e l'area a ridosso della stazione. Non si tratta di un caso singolo e isolato: prendendo in considerazione gli ultimi mesi si contano almeno cinque vicende di violenza. Solamente un mese fa due tunisini di 15 e 17 anni hanno tentato di stuprare una ragazza 23enne, buttandola a terra e spogliandola alle 3 del mattino mentre tornava a casa, fortunatamente salvata da un'auto che stava passando per la strada.

A metà settembre invece una giovanissima di 15 anni è stata molestata in pieno centro e in pieno giorno mentre si trovava alla fermata del bus. Grazie al senso civico di alcune ragazzi, che hanno assistito alla scena e hanno allertato i poliziotti, la 15enne è stata salvata e l'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Non a caso nell'indice della criminalità de Il Sole 24 ore - su reati, furti e rapine - Bologna occupa la quarta posizione spiccando negativamente per violenze sessuali e percosse.