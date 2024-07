Panico nella metro di Roma, borseggiatore usa lo spray al peperoncino

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di tensione questa sera sulla banchina della metro Barberini di Roma: un giovane borseggiatore, intenzionato a derubare un donna, ha infatti utilizzato lo spray al peperoncino per aprirsi una via di fuga, causando problemi alle persone che si trovavano nelle sue vicinanze. Tanti, infatti, gli intossicati.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della serata di oggi, mercoledì 24 luglio. Il borseggiatore, indicato come un ragazzo sudamericano, aveva individuato la sua vittima sulla banchina della metro Barberini di Roma. Lì il giovane ha tentato il colpo, avvicinando la donna e provando a derubarla. Qualcosa, però, non deve essere andata come sperato dal malvivente, che ha dovuto aprirsi una via di fuga per potersi allontanare di corsa dopo il tentato furto. Gli altri passeggeri, infatti, si erano accorti della sua presenza.

A questo punto il borseggiatore si sarebbe tentato "la carta" dello spray al peperoncino, spruzzato contro i passeggeri, molti dei quali rimasti intossicati. L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati gli agenti del reparto volanti e del commissariato Villa Glori. Al momento dell'arrivo dei poliziotti il giovane criminale era già riuscito a far perdere le sue tracce, e proprio in queste ore gli uomini in divisa stanno cercando di rintracciarlo, avvalendosi delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza. Sono stati acquisiti tutti i filmati registrati all'interno della stazione metro e sono partite le ricerche.

Atac non ha sospeso il servizio metro anche se per alcuni minuti le persone sono state allontanate dalla banchina per questioni di sicurezza.

I precedenti

Non si tratta fra l'altro della prima volta che la stazione metro Barberini di Roma finisce agli onori della cronaca.

Lo scorso 13 luglio, in una delle sue fermate, si è verificata unafra nordafricani e latinos. Si è trattato di uno scontro fra bande rivali di borseggiatori, conclusosi poi con l'arresto di tre persone.