A Bologna multata una donna morta. La follia della burocrazia

Una storia davvero incredibile quella che arriva da Bologna, dove una donna è stata multata dopo la propria morte. Una vicenda amara e dolorosa, specialmente per i familiari della scomparsa, costretti oggi a fare i conti con la burocrazia.

Multata per il parcheggio sulle strisce blu

Protagonista di questa vicenda, verificatasi a Bologna, è una dipendente dell'università locale. La donna, come abbiamo detto, è purtroppo deceduta. Poco prima che cominciasse il suo calvario, però, aveva lasciato la propria auto in un parcheggio con le strisce blu in zona Murri, essendo completamente in regola e avendo anche il permesso residenti del quartiere. Di certo non poteva immaginare l'incubo che l'avrebbe travolta di lì a poco.

A distanza di pochissimo tempo, infatti, la donna ha ricevuto una terribile diagnosi. La malattia, rapida e improvvisa, non le ha lasciato scampo. In poco più di un mese, infatti, la signora è deceduta, gettando nello sconforto la famiglia. Nessuno, ovviamente, ha pensato all'automobile, ancora posteggiata nello stallo delimitato dalle strisce blu. I pensieri, in quel momento, erano altri. "Quando ha parcheggiato, mia figlia non pensava certo di morire. Dopo che è successo, io ero distrutta e quindi avevo dato le chiavi della macchina a un vicino che ogni tanto la metteva in moto" , racconta a Il Resto del Carlino la madre della donna.

Poi la brutta sorpresa. A 15 giorni di distanza dalla morte prematura, ecco arrivare la sanzione, trovata proprio da quel vicino che andava a controllare lo stato della vettura. "Un giorno ha trovato la multa, importo 29,40 euro se pagati subito. Sono andata dal tabaccaio chiedendo spiegazioni e mi è stato risposto che appunto, essendo deceduta, mia figlia non era più residente e quindi la multa era dovuta. Mi sono meravigliata della solerzia, non si tratta dei soldi, non è quello il punto. Ma dateci almeno un po' di respiro, date tregua a chi deve affrontare tutto questo. Fate passare più tempo magari oppure avvisateci" , è il comprensibile sfogo della povera donna. La sanzione, datata 27 novembre, ha lasciato tutti a dir poco basiti, specie per la mancanza di umanità dimostrata. Sul caso si è sollevata un'accesa polemica. In tanti hanno definito la vicenda " disgustosa ".

La sanzione verrà annullata