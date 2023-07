Un folle passeggia nudo per Roma

Scene di ordinaria follia a Roma, dove un uomo è stato immortalato in video mentre gira nudo, come se nulla fosse, per strada. Il fatto, secondo quanto denunciato dalla pagina Instagram "Resist_sanlorenzo", si è verificato domenica scorsa, fra le vie del quartiere San Lorenzo. Il filmato sta facendo il giro dei social, scatenando un'accesa polemica da parte dei cittadini stanchi di simili manifestazioni di degrado.

Il degrado nella Capitale

Non soltanto l'emergenza rifiuti, il pericolo di infestazioni di topi e altri animali, le buche e gli sfregi alle opere d'arte. Non soltanto l'allarme sicurezza, sempre più pressante. Fra le tante scene di degrado a cui si ritrovano quotidianamente ad assistere, i romani devono fare i conti anche con certi soggetti che, complice il caldo di questi giorni, decidono di andarsene in giro nudi, con buona pace per il decoro e il rispetto per il prossimo.

Nel video, della durata di pochi secondi, si vede un giovane uomo che, dopo aver tentato di parlare con alcune persone sedute davanti al bar, si allontana dal posto e comincia a camminare per strada, all'altezza del civico 32 di via Tiburtina. Un'immagine sconcertante, che lascia tante persone senza parole. Tutto avviene nella completa noncuranza del soggetto, che passeggia senza dimostrare alcuna preoccupazioni.

La scena è stata immortatala in un breve video che è stato pubblicato sulla pagina Instagram Resist San Lorenzo, dove gli abitanti del quartiere sono soliti raccogliete tutto ciò che avviene nella loro zona. " Mentre oggi hanno schierato tutta la polizia per preparare il parco dei caduti... ieri notte un uomo nudo girava tranquillamente per San Lorenzo ", si legge nel commento che accompagna il post-denuncia.

La polemica