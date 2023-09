Anzio, 19enne li rimprovera: "Andate troppo veloce". E i tre stranieri lo pestano

Choc ad Anzio (Roma), dove un ragazzo di 19 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone che aveva rimproverato perché stavano guidando a velocità elevata lungo il tratto di strada. Le sollecitazioni del giovane, che chiedeva di rallentare e di rispettare i limiti, non sono piaciute ai suoi aguzzini, che lo hanno prima investito e poi pestato a sangue. Non è escluso anche un accoltellamento, dato che le forze dell'ordine hanno trovato sul posto un'arma da taglio. La vittima si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Cosa è accaduto

I fatti, secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, si sono verificati nel pomeriggio di ieri, domenica 25 settembre, intorno alle ore 17. Il 19enne si trovava alla fermata dei bus, in piazza Cesare Battisti, quando si è imbattuto nei suoi aggressori. Questi, a bordo di una Panda grigia, si stavano divertendo a correre e a sgommare per strada, passando ripetutamente vicino alla fermata.

Preoccupato per la situazione, il ragazzo ha allora richiamato coloro che si trovavano sul mezzo, invitando ad andare piano, dato che in piazza si trovavano delle persone e c'era il concreto rischio che qualcuno potesse essere investito. Ciò è bastato a scatenare la reazione di chi era sull'auto.

La reazione violenta

Furiosi per essere stati rimproverati dal giovane, i soggetti a bordo della Panda hanno rifatto il giro e, quando sono tornati nei pressi della fermata, si sono diretti verso il 19enne. Il ragazzo è stato investito e, mentre si trovava tramortito a terra, tre uomini sono scesi dall'auto, decisi a fargli pagare l'affronto. Dopo aver pestato a sangue la vittima, i responsabili sono saliti sulla loro vettura e hanno fatto perdere le loro tracce, mentre qualcuno provvedeva a contattare i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato di Anzio. I poliziotti hanno rinvenuto un coltello a serramanico chiuso, ecco perché hanno pensato che il 19enne potesse essere stato anche accoltellato. Stabilizzato, il giovane, trovato in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, dove si trova ancora ricoverato.

Le indagini

Gli agenti di Anzio, insieme ai colleghi della scientifica, hanno effettuato i rilievi sul posto e successivamente ascoltato i testimoni. Secondo alcuni, i responsabili dell'aggressione sarebbero tre uomini stranieri.

" Una scena che non dimenticherò: dopo essere stato investito e scaraventato in terra, dalla macchina sono scesi tre uomini che hanno aggredito a calci e pugni quel ragazzo. Solo allora ho capito che era stato investito di proposito. È accaduto tutto in pochi secondi, poi c'è stata l'aggressione violenta a quel ragazzo che non ce la faceva a rialzarsi da terra e a difendersi. Dopo averlo picchiato sono poi risaliti in macchina e sono fuggiti" , ha raccontato una donna, ancora sconvolta, a Il Messaggero.