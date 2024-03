Paura all'aeroporto di Trapani: violento tornado sradica alberi e segnaletica

Ore di paura all'aeroporto di Trapani Birgi, che nella notte ha dovuto fare i conti con un violento tornado che ha provocato gravi danni alla struttura. Il forte vento ha raggiunto e addirittura superato i 150 chilometri orari: divelte alcune coperture in lamiera, segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi. Le informazioni sono state riferite da Airgest, la società di gestione dello scalo, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato diverse immagini dopo la tromba d'aria che si è abbattuta sull'aeroporto di Trapani.

Sono diverse le conseguenze che si sono riversate sullo scalo siciliano, tra lamiere di copertura divelte, alberi e segnaletica sradicate, auto colpite da pezzi di lamiere. La struttura comunque resta operativa: fin da subito il personale e i manutentori di Airgest si sono adoperati per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia, con la cui collaborazione sono stati creati percorsi alternativi per superare gli ostacoli e garantire così i voli in partenza.

La società di gestione dello scalo Vincenzo Florio ha invitato i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo in modo da compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti. Inoltre è stato chiesto di rispettare i percorsi alternativi per entrare e uscire dall'aeroporto di Trapani che sono stati definiti per consentire di raggiungere la struttura in maniera sicura. Airgest inoltre si è scusata anticipatamente con l'utenza " per gli eventuali disagi che si impegna a ridurre al minimo possibile ".

Tra gli obiettivi principali vi è quello di non intralciare le regolari attività durante il picco di traffico in vista del periodo pasquale. Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ha fatto sapere che in seguito al forte vento che si è abbattuto nel Trapanese è stato aperto un tavolo di crisi in aeroporto per valutare i danni. Il terminal ha subito " ingenti danni " (soprattutto nel tunnel d'ingresso) ma ora è stato messo in sicurezza per far sì che siano salvaguardati i primi voli regolari. Nella struttura è stata ripristinata una situazione di normalità. " Ora il vento è calato, tanto da assicurare regolari voli ", ha dichiarato Ombra attraverso un video pubblicato su Facebook per fare il punto della situazione in seguito alla tromba d'aria di questa notte.

Nelle prossime ore si valuteranno i danni provocati dal vento con raffiche che superavano i 150 km/h.