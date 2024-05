Paura a Milano, banda armata di marocchini circonda i turisti: interviene la polizia

Ancora un episodio di violenza a Milano, dove da tempo è scattato l'allarme sicurezza. Stavolta sono stati dei turisti a fare i conti con la situazione precaria in cui versa la città, dove ormai stupri, furti e aggressioni di ogni genere riempiono le pagine della cronaca. A quanto pare i due ragazzi stavano passeggiando lungo il Naviglio Pavese quando si sono trovati ad essere vittime di un tentativo di rapina da parte di un gruppo di nordafricani.

Il fatto

Secondo quanto riferito da Il Giorno, che ha riportato la notizia, l'episodio si è verificato nella notte fra venerdì 24 e sabato 25 maggio. I due turisti, un ventiquattrenne ecuadoriano e un ventiseienne degli Stati Uniti, stavano passeggiando lungo il Naviglio Pavese quando, intorno alle 4.30, sono stati presi di mira dalla banda di stranieri, che li aveva probabilmente presi di mira da tempo. I ragazzi sono stati bloccati e quindi circondati dai magrebini, che si sono dimostrati subito minacciosi, puntando contro le loro vittime bottiglie di vetro e bastoni.

L'obiettivo dei criminali era uno in particolare. Puntavano infatti a un orologio che uno dei due turisti indossava al polso. Un orologio che, in un secondo momento, si è addirittura scoperto avere anche poco valore. Eppure per quel semplice accessorio gli stranieri erano disposti a spaventare e aggredire i due ragazzi. Malgrado il panico iniziale, i giovani si sono però rifiutati di consegnare ciò che veniva chiesto e hanno opposto strenua resistenza, arrivando a uno scontro anche fisico.

Fondamentale l'intervento di alcune pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale della questura, allertate dai passanti che avevano notato la scena in via Ascanio Sforza. I poliziotti sono corsi in aiuto dei due turisti, mettendo in fuga i facinorosi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, anche se fortunatamente i ragazzi non avevano riportato gravi conseguenze. Solo uno dei due turisti è stato medicato sul posto.

L'arresto

Quanto ai criminali, gli agenti della questura di Milano sono riusciti a catturarne due. Per costringerli a gettare i bastoni, i poliziotti hanno attivato i taser, ma alla fine non c'è stato bisogno di utilizzarli.

Alla fine i soggetti sono stati arrestati e identificati, si tratta di duedi 30 e 35 anni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti alle spalle.

Accusati di tentata rapina, sono finiti dietro le sbarre del carcere di San Vittore, dove si trovano ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.