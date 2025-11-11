Paura a Roma, fiamme in un edificio occupato, persone all'interno: un uomo si getta per scampare al rogo

Momenti di grandissima tensione questa mattina a Roma, dove un edificio abbandonato ma occupato abusivamente è andato a fuoco. All'interno dello stabile si trovavano alcune persone e un uomo, nel disperato tentativo di sfuggire alle fiamme, si è lanciato dalla finestra. Gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Sta ora agli inquirenti fare luce su cosa possa essere accaduto.

Stando alle informazioni rilasciate fino ad ora, l'incendio è scoppiato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 7.20. I vigili del fuoco sono accorsi in via Tallone alla periferia di Roma, zona Tor Cervara. A quanto pare a dare l'allarme sono stati alcuni agenti dell'unità sicurezza pubblica ed emergenziale della polizia locale. Questi si trovavano impegnati in un'operazione di pattugliamento quando si sono accorti che uno degli edifici occupati stava andando a fuoco. Da qui la richiesta di intevento ai vigili del fuoco. Sul posto sono accorsi gli uomini del V Gruppo Casilino, accompagnati da trenta automezzi. A dare supporto anche alcuni membri della protezione civile, carabinieri e poliziotti.

Si è trattato di una corsa contro il tempo. Dall'edificio si levava una nube nera che è stata avvistata in alcune zone della Capitale.

Le forze dell'ordine hanno immeditamente provveduto all'evacuazione dell'edificio. In quei momenti concitati, uno degli occupanti, vedendosi intrappolato, si è lanciato da una delle finestre per sfuggire al rogo. L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini. Sembra che sia in pericolo di vita.

Ancora da comprendere le cause che hanno provocato l'incendio. A quanto pare delle le fiamme avrebbero interessato anche ilsottostante, dove si trovano gomme, grovigli di rame e altri rifiuti.