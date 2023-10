Paura a Roma, marocchino accoltella 32enne alla gola e lo riduce in fin di vita

Ancora sangue per le strade di Roma, dove un uomo è stato accoltellato alla gola e ora lotta fra la vita e la morte. L'aggressore, un 29enne marocchino, si trova già dietro le sbarre del carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si comprendono le ragioni del suo gesto: stando alle ultime informazioni riporte, tutto sarebbe partito da una lite per una rosa che il nordafricano voleva vendere a tutti i costi alla vittima.

Il litigio, poi il sangue

Stando a quanto ricostruito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato nella notte di ieri, in zona Piazza Bologna. La vittima si trovava nei pressi di un locale in via Michele Di Lando insieme a un amico quando un uomo vestito di bianco li ha raggiunti. Il soggetto, apparso subito come uno straniero, ha chiesto ai due delle indicazioni per raggiungere la stazione di Roma Termini. Poi, mostrata loro una rosa gialla, ha insisto perché la comprassero. " Prendi la rosa, compra la rosa ", ha continuato a chiedere, come riportato da Il Messaggero.

Stanchi di essere disturbati, i due giovani hanno cercato di allontanare lo straniero, divenuto sempre più molesto, ed è stato a quel punto che il 29enne ha mostrato il suo lato più aggressivo, estrando un coltello e avventandosi su uno dei due amici. Purtroppo uno degli uomini è stato raggiunto da un fendente alla gola.

Subito dopo aver sferrato il colpo, il marocchino ha tentato la fuga, seguito dall'amico della vittima. Non c'è stato però modo di fermarlo, e alla fine è riuscito a far perdere le sue tracce.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Una volta stabilizzato, il giovane è stato caricato sull'ambulanza e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Umberto I. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso sono ore di attesa.

La vittima di aggressione, un 32enne italiano, lotta infatti fra la vita e la morte. La sua prognosi è riservata.

La cattura del responsabile

Le ricerche del responsabile sono cominciate subito. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti sono riusciti a rintracciare il soggetto in poco tempo, riconoscendolo grazie al suo abbigliamento e al coltello insanguinato che aveva ancora con sé. Condotto negli uffici della centrale del IV distretto San Basilio, il 29enne è stato identificato come un senza dimora marocchino. Lo straniero ha dei precedenti di polizia. Con l'accusa di tentato omicidio è stato dichiarato in arresto.