Paura alla sfilata di Carnevale, carro prende fuoco: due bimbi rimasti ustionati

Tanta paura questo pomeriggio nel corso della sfilata di Carnevale di Pontecorvo (Frosinone): un carro allegorico della parata ha infatti preso fuoco, causando dei feriti, e due bambini hanno riportato delle ustioni. Le autorità locali stanno adesso cercando di capire che cosa possa aver innescato l'incendio, che avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi - domenica 23 febbraio - a Pontecorvo, dove si stava tenendo la 73/ma edizione del Carnevale Ciociaro. Proprio nel giorno dell'apertura dei festeggiamenti è avvenuto il terribile incidente. Uno dei carri allegorici in carta pesta ha infatti preso improvvisamente fuoco mentre stava sfilando insieme agli altri per le vie del centro cittadino. Le fiamme sono divampate senza preavviso, scatenando il panico. In quel momento le strade erano piene di persone mascherate che stavano affiancando il carro, e si è generato il caos. Dal rogo si è levato anche un denso fumo scuro, che si è innalzato fino al cielo.

I presenti hanno immediatamente dato l'allarme, e sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Le fiamme sono state spente e i cittadini messi al sicuro. Il comandante dei carabinieri e il sindaco di Pontecorvo hanno deciso di far proseguire la sfilata una volta ricevuta l'autorizzazione dei vigili del fuoco.

Le autorità stanno cercando di capire che cosa sia accaduto. Il rogo ha completamente distrutto il carro, del quale sarebbe rimasto ben poco. Purtroppo pare che l'incendio abbia provocato tre feriti, una donna e due bambini, rimasti ustionati. La donna e un minore sono, fra l'altro, la moglie e il figlio del capocarro. Tutti e tre si trovavano sulla struttura quando questa si è incendiata.

La donna e i bambini sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino, dove hanno ricevuto le cure del caso. A quanto pare le ustioni non sono state giudicate gravi, sebbene uno dei bimbi abbia riportato comunque delle ferite da trattare con attenzione.

che il carro abbia preso fuoco a causa di unmentre stava transitando in via Aldo Moro. L'attenzione è focalizzata su uno dei service usati nella sfilata che produce l'effetto delle fiamme.