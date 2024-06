Paura in Val Seriana, tromba d'aria fa volare via i tetti delle case. Cittadini sotto choc

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per il nord Italia, nuovamente vessato da una forte ondata di maltempo. Nella Val Seriana sono stati momenti di puro terrore quando una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulle abitazioni, arrivando anche a far volare alcuni tetti. I danni sono stati ingenti, e hanno costretto i vigili del fuoco ad effettuare numerosi interventi.

La tempesta

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, la terribile tempesta si è scatenata sulla Val Seriana intorno alle 20.00 della serata di ieri, venerdì 21 giugno. Tanti i danni riportati in diverse località della Bergamasca. Fra i Comuni maggiormenti colpiti si sono registrati Treviglio, Ponteranica, Albano Sant'Alessandro, Vertova, Ponte Nossa e Clusone. I residenti, che hanno assistito impotenti alla devastazione, hanno parlato di qualcosa di improvviso. Da un vortice iniziale ha preso origine una forte tromba d'aria. "I tetti sono decollati come elicotteri", ha raccontato a Il Giorno un cittadino di Vertova, ancora molto scosso.

Proprio Vertova appare adesso come un paese parzialmente distrutto, con diverse case dai tetti scoperchiati, automobili completamente distrutte, alberi crollati o sradicati. Fondamentale l'intervento dei viligi del fuoco, che hanno tratto in salvo le persone in difficoltà. A Vertova si sono registrati due feriti - due persone che viaggiavano in auto - fortunatamente non gravi.

Il maltempo si è fatto sentire anche a Clusone, dove un edificio pericolante è stato tempestivamente evacuato mentre delle persone stavano partecipando a una festa. A Ponte Nossa, invece, grandine e vento molto forte vento che ha anche scoperchiato il tetto di una scuola media, generando grande paura. Alberi caduti anche a Treviolo, dove si è addirittura staccato un cavo elettrico, finendo in strada. Per miracolo non si sono registrati feriti. A Ponteranica c'è stata invece un'interruzione di corrente, dovuta a un cortocircuito scaturito a seguito di un allagamento.

La tempesta si è spinta fino a Bergamo, dove le autorità hanno dovuto interrompere la Festa della Musica che si stava tenendo nella città alta.

