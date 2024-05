Paura a Volterra: crolla un tratto delle mura medievali, passante colpito dalle pietre

Prima un grande boato, poi il crollo di un tratto caratteristico delle mura medievali, con le pietre che sono rotolate a terra finendo sulla strada provinciale dopo aver ferito un passante: tanta paura a Volterra (Pisa), dove i Vigili del fuoco sono tuttora all'opera per liberare la via dai detriti e mettere in sicurezza l'area.

I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, domenica 5 maggio, intorno alle ore 12.30. Il crollo è avvenuto all'altezza di via della Petraia, in uno dei punti più caratteristici e suggestivi, ovvero quello della Porta e della Fonte di San Felice, dal quale i numerosi visitatori di Volterra possono ammirare dall'alto lo splendido panorama del territorio che circonda l'antica città toscana. Le pietre sono finite sul viale Lorenzini, invadendo quindi anche la carreggiata della Strada provinciale 15.

Un cittadino che stava passeggiando vicino al luogo del cedimento è stato colpito dalle pietre, rimanendo ferito, per fortuna solo in modo non serio: stando a quanto riportato dal sito Il Cuoio in Diretta, l'uomo avrebbe riportato un lieve trauma alla caviglia. Per questo motivo sul luogo sono giunte alcune ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso della Regione Toscana, nel timore che le conseguenze del crollo potessero essere ancora più gravi per la popolazione.

A quanto pare non ci sarebbero altri feriti, anche se le forze dell'ordine accorse in via della Pietraia, per non lasciare niente di intentato, hanno comunque fatto esaminare l'intera area a un'unità cinofila. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando di Pisa, che si sono messi subito al lavoro per sgomberare le strade dai detriti e per mettere in sicurezza tutta la zona. Non sono, purtroppo, esclusi nuovi crolli.

A parte il grande spavento, tra i cittadini resta una sensazione di sconforto per il timore di poter perdere uno dei tratti più caratteristici della loro meravigliosa antica città, così come la preoccupazione per lo stato di salute generale della cinta muraria. "È un colpo al cuore" , ha dichiarato un residente al quotidiano La Nazione subito dopo l'episodio.

A diffondere la notizia il governatore della Toscana Eugenio Giani. "Al momento un ferito lieve certo ma sono in corso ulteriori verifiche con i vigili del Fuoco, abbiamo attivato anche il nostro Pegaso della Regione Toscana già sul posto. Ringrazio la Centrale regionale 112, il sistema di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e tutti i soccorritori per il tempestivo intervento" , ha scritto il presidente della Regione sui social.

L'ultimo crollo prima di oggi risale al marzo del 2014, quando cedette un tratto di via Lungo le Mura: per un ripristino completo fu necessario un intervento di mesi.