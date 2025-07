Pavia, trovato il corpo del 16enne scomparso nel Po: era stato "risucchiato" in una buca

Si sono concluse questa mattina le ricerche del sedicenne scomparso due giorni fa a Pavia, dopo essere stato inghiottito dalle acque del fiume Po. A dare l'annuncio sono stati i vigili del fuoco, che hanno fatto il possibile per salvare il ragazzo. Il corpo senza vita è stato recuperato in tarda mattinata dai soccorritori fluviali, che hanno individuato il cadavere nei pressi del Ponte della Becca, in località Spessa.

Questa triste storia comincia nella serata di mercoledì scorso, quando il sedicenne, un ragazzo di origini egiziane, si trovava con la famiglia in una delle spiagge di Linarolo, zona vicino alla confluenza tra il Po e il Ticino. Tanti sono soliti ritrovarsi lì per trascorrere le giornate estive, e così avevano fatto il giovane e i suoi parenti. Poi, intorno alle 20.30, l'allarme. A quanto pare il sedicenne, che si trovava in acqua, era stato trascinato dalla corrente. Nessuno è riuscito a fare nulla.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Pavia, gli operatori sanitari del 118, e i sommozzatori dei nuclei regionali della Lombardia e del Piemonte. Da Varese è stato inviato anche un elicottero. Tutto per cercare di rintracciare il giovane scomparso. Una lotta contro il tempo, che ha visto i soccorritori impegnarsi senza sosta per oltre due giorni. Col passare delle ore, tuttavia, le speranze di ritrovare il minorenne ancora in vita si sono sempre più ridotte.

A quanto pare il giovane si sarebbe tuffato nel fiume in un punto in cui le correnti sono troppo violente. Con lui anche due fratelli, uno dei quali è stato recuperato in tempo dal padre. Il terzo fratello, invece, è riuscito a mettersi in salvo da solo.

Stamani, purtroppo, la terribile

notizia. Il corpo senza vita del 16enne si trovava nelle vicinanze del. La salma è stata portata a riva e poi esaminata dal personale sanitario, che ha potuto solo constatare il decesso.