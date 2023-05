Paziente ha paura del dentista, medico costretto ad ipnotizzarla

Aveva a quanto pare un terrore ancestrale dei dentisti e degli strumenti di lavoro da loro utilizzati, al punto da impedirle di accettare anche solo sul piano psicologico l'intervento al quale avrebbe dovuto sottoporsi. Di più: era letteralmente terrorizzata e quindi per risolvere il problema si è resa necessaria l'azione di un medico specializzato in ipnosi chiamato appositamente per ipnotizzarla, dando così modo all'odontoiatra di operare. Questa la curiosa vicenda che arriva dalla Toscana e che ha avuto come protagonista una paziente di Firenze, recatasi nelle scorse ore all'Ospedale Piero Palagi del capoluogo di regione. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la donna si è sottoposta ad una seduta odontoiatrica nel nosocomio toscano, fissata da tempo.

A dispetto del tempismo, non era tuttavia riuscita a vincere del tutto la paura per il trapano e per le pinze da dentista: pur consapevole della necessità dell'operazione, la donna avrebbe accusato un vero e proprio malessere al momento di entrare in sala operatoria. Continuava perciò ad opporre un netto rifiuto alla prospettiva di operarsi ed estrarle il dente in quelle condizioni sarebbe stato pressochè impossibile. Al tempo stesso, avrebbe anche rifiutato l'assunzione di eventuali farmaci per renderla più calma e collaborativa. Sino alla soluzione definitiva: dopo aver preso atto della situazione, il dentista ha contattato il medico Claudio Elbetti, specializzato in ipnosi. E quest'ultimo ha provveduto ad ipnotizzare la paziente, permettendo così all'odontoiatra di procedere all'estrazione del dente. Sulla base di quanto fatto sapere da Asl Toscana Centro in una nota, non era la prima volta in assoluto che al Palagi veniva praticata l’ipnosi: in ambito di proctologia, l’ambulatorio sotto la guida di Elbetti aveva precedentemente applicato questa tecnica ad altri pazienti, in altri casi.