Pensionato di Battipaglia invia 135 euro agli alluvionati dell'Emilia Romagna: "Con tutto il mio cuore"

Le immagini del drammatico alluvione che si è abbattuto in questi giorni sull'Emilia Romagna non lo hanno lasciato indifferente. E così, un pensionato 76enne di Battipaglia (Salerno), Giovanbattista M., ha deciso di dare un contributo concreto agli oltre 36mila sfollati inviando 135 euro in contanti alla Regione. La busta, spedita tramite posta ordinaria, oltre al denaro conteneva anche un'immagine sacra e un biglietto: " Con tutto il mio cuore ". Il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha già disposto il trasferimento dei soldi sul conto corrente destinato all'emergenza.

La busta con i contanti

Un gesto di autentica solidarietà. La busta - una lettera bianca, precisa Repubblica, è stata spedita alla presidenza della Regione, in viale Aldo Moro a Bologna. A riceverla sono stati due collaboratori del governatore, profondamente sorpresi dal gesto di inaspettata ed eccezionale semplicità dell'anziano. Oltre alla donazione di 135 euro, un cifra tutt'altro che irrisoria per un pensionato, c'era anche un'immagine della Madonna e un biglietto scritto a mano: " Per l'Emilia Romagna. - si legge - Con tutto il mio cuore ". E poi la firma - Giovanbattista M. - seguita da una sigla.

Le reazioni

" Un gesto straordinario, che mi riempie il cuore di gioia e che vale più di mille parole ", è stato il commento commesso del presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il 76enne dal cuore d'oro è diventato motivo di orgoglio per la piccola comunità di Battipaglia. " Fa piacere che un rappresentante della comunità battipagliese sia vicino a chi ne ha bisogno in un momento così difficile per quella regione - ha detto il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese - Per me è un onore, quale rappresentante di questa comunità, che un nostro concittadino abbia vouto manifestare, con questo gesto, la propria solidarierà verso chi in questo momento è in difficoltà. Quanto successo in Emilia Romagna poteva accadere ovonque e sapere che ci sono persone pronte a sostenere, sempre e comunque, chi soffre è motivo di grossa soddisfazione per noi che rappresentiamo le istituzioni ".

