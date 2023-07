Per 27 anni lotta per il figlio disabile. Ma perde la causa e paga i danni

Ascolta ora: "Per 27 anni lotta per il figlio disabile. Ma perde la causa e paga i danni "

Una storia di dolore e di speranza lunga quasi trent’anni che rischia di trasformarsi in un’atroce beffa per una donna che lotta da sempre per ottenere giustizia. Elena Improta ha perso la causa contro la clinica romana dove partorì trentadue anni fa. Nel 1991 diede alla luce il figlio Mario, gravemente disabile. Al dolore e al calvario di una causa civile durata ben ventisette anni, adesso la donna deve sommare anche il verdetto negativo dei giudici: quasi 300mila euro di spese legali alle quali dovrà provvedere. Per questo ha deciso di fare uno sciopero della fame a oltranza.

L’appello

“Non ho questi soldi, mi resta solo la casa, il solo ossigeno per me e mio figlio Mario” , ha dichiarato Elena Improta lanciando un appello alla clinica e alle assicurazioni dai microfoni del TgR Lazio e dal suo profilo Facebook. La donna si era rivolta alla giustizia nel 1996 “per tutelare il diritto alla vita e al futuro di mio figlio” , ma il tribunale non le ha dato ragione “imponendomi una condanna violenta e inappellabile” . La sentenza, come riporta il quotidiano Il Messaggero, è definitiva.

Il parere dei medici

Eppure, tutti gli specialisti consultati non hanno messo in relazione lo stato di Mario con una possibile malattia rara. “Ciò – ha spiegato la donna – conferma ragionevolmente un nesso tra il parto e la sofferenza ipossico ischemica, ovvero l'assenza di ossigeno” . I giudici del tribunale la pensano diversamente intimandole un maxi risarcimento che rischia di togliere a Mario il suo microcosmo di riferimenti e stimoli, ovvero la casa dove è sempre vissuto. Una vicenda amara che sta trovando solidarietà da più parti.

La solidarietà delle istituzioni