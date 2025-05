Pesta l'autista e lancia sassi contro il tram: la follia del marocchino a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima ha picchiato l’autista che cercava di svegliarlo per farlo scendere dal tram, poi ha iniziato a lanciare sassi e bottiglie contro il tram. Follia in pieno giorno ieri a Roma, protagonista un 48enne di nazionalità marocchina. Come riportato dal Messaggero, i fatti si sono svolti attorno alle 10.30 sulla linea 514 che dalla Stazione Termini era arrivato al capolinea Togliatti, nel quartiere Quarticciolo.

Il conducente, 46 anni di cui 24 di servizio, ha notato dallo specchietto retrovisore che a bordo del tram era rimasto un uomo, apparentemente addormentato. “Qualcuno si stava preoccupando che stesse male, mi sono avvicinato e ho fatto rumore contro il vetro con l’anello per cercare di svegliarlo” la sua ricostruzione al quotidiano capitolino. Poi l’esplosione di rabbia: “Improvvisamente ha dato in escandescenze. Si è alzato e me lo sono trovato addosso. C’è stata una colluttazione, cercavamo di farlo scendere. E alla fine, con non poca fatica, ci siamo riusciti”.

Ma, come anticipato, non è tutto. Il mezzo è ripartito ma dopo aver fatto i duecento metri di anello intorno al capolinea per avviare la corsa in senso contrario, verso Termini, il marocchino si sarebbe messo davanti al tram: “Mi aspettava armato di bottiglie che ha cominciato a scagliare contro i vetri e, una volta rotti, ha cominciato anche a tirare sassi raccolti da terra. Una furia. Io sono rimasto barricato dentro. Per proteggere la faccia e gli occhi come meglio potevo dalla pioggia di vetri da cui sono stato investito mi sono coperto con le braccia accucciandomi sui comandi”.

L’autista ha riportato ferite da tagli all’avambraccio, alla schiena e un colpo alla testa. Accompagnato al pronto soccorso, è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Il tram ha riportato danni strutturali alla parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste, che hanno arrestato lo straniero in flagranza di reato. Secondo Roma Today, avrebbe anche provato ad aggredire i militari.

L'associazione TrasportiAMO ha invocato un intervento delle autorità: "Chiederemo provvedimenti immediati a Questura e Prefettura e ribadiamo l’urgenza di dare piena attuazione al