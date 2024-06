Pestato dal branco di romeni per aver difeso una ragazza

Traumi alle costole, al viso e al setto nasale, la frattura di tre denti e uno stato di prostrazione che non accenna a scemare. Queste le condizioni di un ragazzo milanese di 25 anni che il 19 novembre, in via Rismondo, a Baggio, era intervenuto in maniera cavalleresca per difendere una ragazza picchiata dal suo fidanzato, per finire poi a ritrovarsi accerchiato dal giovane e dai suoi complici che lo hanno aggredito e picchiato selvaggiamente.

Per quell’assalto gli investigatori della squadra mobile - guidati dal vice dirigente della squadra mobile Domenico Balsamo e coordinati dalla Procura ordinaria e dalla Procura dei minori - in questi giorni hanno arrestato il romeno fidanzato 17enne della ragazza, finito al Beccaria mentre i suoi tre complici,

connazionali di 19, 22 e 24 anni, sono in cella a San Vittore.

L’accusa per loro è di lesioni gravi e aggravate in concorso. La vittima dopo quell’assalto era stato trasportato al San Carlo dove la prognosi era stata di 30 giorni.