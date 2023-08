"Più poliziotti per fare cassa". La protesta del sindacato contro l'area B di Milano

Continua il braccio di ferro al Comune di Milano per l'area B e l'area C. I sindacati professionali proseguono nel chiedere a Palazzo Marino delle deroghe per quelle categorie di lavoratori essenziali come forze dell'ordine e professionisti della sanità, ai quali viene chiesto di pagare per andare a lavorare. Ma le rimostranze finora hanno sempre fatto un buco nell'acqua, anzi, dal Comune ipotizzano un aumento per la tariffa di area C. " Ho provato insistentemente come Lega a portare avanti la questione, non solo per la gratuità, ma anche eventualmente per l'abbonamento per le forze dell'ordine, la polizia locale, le partita Iva e gli infermieri che abbiamo incontrato in commissione ", ci spiega Samuele Piscina, commissario cittadino della Lega, consigliere comunale di Milano e capogruppo in Città metropolitana, raggiunto telefonicamente.

L'elenco di Piscina include quei professionisti il cui lavoro è spesso slegato dal classico orario d'ufficio, oppure che prevede il trasporto di materiali pesanti e ingombranti, che rendono impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici. Divise e personale sanitario, poi, rappresentano la colonna portante di due settori fondamentali per la città: che gli operatori di sicurezza e salute vengano penalizzati e costretti a pagare per recarsi al lavoro e garantire i servizi essenziali della città appare quanto meno controproducente per la stessa Milano.

" Il sindaco di Milano chiede più poliziotti, l'Fsp Polizia di Stato, primo sindacato milanese, da sempre ha fatto le stesse richieste del sindaco Sala ma, evidentemente, gli obiettivi erano e sono diversi. Al sindaco serve qualche pagante in più per far fare cassa al Comune, mentre il nostro fine rimane la sicurezza di una città devastata e dei suoi cittadini. Per andare a lavoro, non per divertirsi e non per visitare la città, ogni appartenente alle forze dell'ordine dovrà pagare area B, C... Aria che respira e chissà cos'altro ", ci dice il segretario della Lombardia e coordinatore nazionale reparti mobili della Fsp Polizia di Stato, Pasquale Griesi.