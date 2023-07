"Piano fascista" contro la magistratura: due arresti a Caltanissetta

Un piano fascista per colpire la magistratura sgradita: questo quanto emerso dall’inchiesta della Dia di Caltanissetta, che venerdì ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per l'avvocato Stefano Menicacci e per Domenico Romeo. I due sono accusati di false informazioni a pubblico ministero aggravate dall'aver mentito in un procedimento per strage.

Le indagini sono scaturite da alcune intercettazioni che avrebbero rivelato un progetto di ispirazione fascista – gli interlocutori si definiscono fascisti – per la costituzione di un “Osservatorio” delle attività della magistratura. Una “stazione” ad hoc della quale dovrebbero fare parte anche componenti occulti per colpire alcuni magistrati "non graditi". Secondo gli interlocutori intercettati, il progetto sarebbe attivo.

L’operazione della Dia ha previsto inoltre la perquisizione delle abitazioni di Adriano Tilgher Adriano, esponente di spicco della disciolta organizzazione Avanguardia Nazionale nonché luogotenente dell'eversore nero Stefano Delle Chiaie, dell'avvocato Saverio Ingraffia e del docente universitario Francesco Scala. La Procura di Caltanissetta ha emesso i decreti per i reati associazione a delinquere e di violazione della Iegge Anselmi sulle associazioni segrete: "Le due vicende non sono collegate, se non parzialmente e solo da un punto di vista probatorio" .

Il piano messo a punto dagli esponenti fascisti prevedeva la richiesta di sostegno “di altissimi livelli del potere Esecutivo e di altri” , la precisazione nel comunicato diramato dalla Procura nissena. I pubblici ministeri hanno sottolineato che nessun esponente delle istituzioni risulta indagato. “L’indagine nasce nell’ambito delle nuove inchieste sulle stragi del '92. In quel contesto intercettiamo una conversazione tra loro e la moglie di Stefano Delle Chiaie durante la quale Menicacci invitava i suoi interlocutori a negare che Delle Chiaie si fosse trovato in Sicilia nel periodo degli attentati” , l’analisi del procuratore di Caltanissetta Salvo De Luca: “Addirittura a Romeo era stato dettato una sorta di decalogo a cui attenersi nel corso delle sommarie informazioni rese ai pm”.