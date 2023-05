"Non mi sento al sicuro". Luxuria e il tentato furto nel suo ufficio: cosa è successo

Nuovo episodio di furto nel quartiere romano del Pigneto, e stavolta a farne le spese è stata l'attivista Lgbtq+ ed ex deputata Vladimir Luxuria, che in quella zona possiede un ufficio. A riportare la notizia è proprio Luxuria, che in un post pubblicato sulle sue pagine social racconta l'accaduto e spiega come fortunatamente i criminali non siano riusciti a mettere a segno il colpo.

Lo sfogo su Instagram

Il fatto, secondo quanto riferito dall'opinionista del reality show l'Isola dei famosi, si è verificato nella notte del primo maggio, in un momento in cui l'ufficio era incustodito.

" Approfittando della mia assenza hanno provato (per fortuna senza riuscirci) a entrare nel mio ufficio forzando la saracinesca ", spiega Vladimir Luxuria in un post pubblicato sia su Instagram che su Facebook, a cui allega anche delle foto. " Ringrazio il locale Mamamomo accanto per avermelo segnalato. A parte le spese per aggiustare la saracinesca resta l'amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere considerando che è la seconda volta che ci provano in poco tempo ", conclude.

Nelle immagini postate da Luxuria si vede l'effetto dell'azione dei ladri. La saracinesca dell'ufficio, infatti, è stata forzatamente rialzata, anche se non integralmente.

Solidarietà social

Tanti i messaggi di solidarietà ricevuti dall'ex deputata. Asia Argento le ha inviato un abbraccio virtuale, mentre Sandra Milo ha espresso preoccupazione per i tanti casi di furto e rapina che stanno interessando la Capitale.

" Purtroppo al Pigneto ogni giorno si sente parlare di furti, tentativi di furti, persone rapinate, appartamenti aperti, auto rubate e danneggiate ", è il commento di alcuni amici di Luxuria, come riportato da Il Messaggero.

" Roma un degrado è diventata, ti abbraccio forte Vladi ", scrive un utente di Instagram sotto il post. " Eh ma pure te al pigneto... io nn ci passo manco per sbaglio dopo che mi hanno rubato la borsa e stuprato una mia amica... e parliamo di una zona di Roma super frequentata ma troppo pericolosa ", aggiunge una follower.

I precedenti al Pigneto

Tanti, troppi, i casi di furto al Pigneto, definito ormai come un quartiere fuori controllo. Ad aprile alcuni residenti hanno addirittura sfilato in corteo per portare l'attenzione sul problema che affligge il quartiere.