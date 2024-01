Pistoia, chi sono gli sposi precipitati alla festa di matrimonio

Avrebbe dovuto essere una serata all'insegna della spensieratezza. E invece per Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra la festa di matrimonio all'ex convento di Giaccherino, sulle colline Pistoia, si è trasformata in un incubo. Mentre i neo sposi stavano ballando il pavimento al piano superiore dell'edificio è crollato: " Ci siamo ritrovati risucchiati mentre ballavano ed è stato il panico ", ha raccontato la coppia a Repubblica.it.

Trentacinque feriti

Gli sposi, lui originario di Scandicci e lei di Houston, avevano scelto l'ex convento per festeggiare il loro matrimonio. Alla cerimonia c'erano circa 150 invitati, ma al momento del crollo erano rimasti una sessantina di giovani. Per fortuna non ci sono stati morti. Ma il bilancio resta comunque drammatico: 35 feriti. Cinque sono stati ricoverati in codice rosso, gli altri con traumi e contusioni meno gravi. Tra loro c'erano anche bambini e una donna incinta.

La prima notte di nozze al pronto soccorso

Paolo e Valeria hanno trascorso la prima notte di nozze in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Li hanno messi in due lettini divisi, l'uno accanto all'altra. " Erano vestiti come alla cerimonia, - ha raccontato il personale medico - poi abbiamo appeso l'abito da sposa accanto al letto. Faceva una certa impressione vederlo nella stanza. Una cosa del genere non era mai successa ".

"C'erano solo polvere e calcinacci"

La coppia è stata dimessa nella mattinata di domenica. Resta la paura: " Ci siamo trovati risucchiati mentre ballavamo - ha ricordato lo sposo - Dopo c'erano solo polvere e calcinacci, non si riusciva a vedere niente. Accanto a me c'era un mio amico svenuto, che sanguinava tanto. È stato il panico ".

Chi sono gli sposi

Paolo Mugnaini, 26 anni, è un ingegnere e insegnante. Figlio di due stimati psicologi, il giovane fa parte della comunità neocatecumentale di Scandicci, città dove peraltro è nato e cresciuto. Valeria Ybarra ha anche lei 26 anni ed è originaria di Houston (Stati Uniti). Ha studiato all'università italiana Luiss ed è una manager affermata.

Le indagini

Stando a quanto apprende il Corriere.it da fonti qualificate, lunedì mattina (domani) la procura di Pistoia aprirà un fascicolo con l'ipotesi di lesioni colpose o disastro per fare luce sull'accaduto. Intanto l'ex convento è stato posto sotto sequestro per consentire i sopralluoghi dei carabinieri. L'edificio, da 20 anni di proprietà di una società privata, ospita matrimoni dal 2015. Ora bisognerà capire quale siano le condizioni della struttura e come mai si sia aperta una voragine di almeno 5 metri di diametro nel solaio che ha risucchiato sposi e invitati.