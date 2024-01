Crolla il soffitto di un convento durante un matrimonio: decine di feriti, 5 sono gravi

Articolo in aggiornamento

Crolla il solaio di un ex convento, quello di Giaccherino, durante un matrimonio a Pistoia e il bilancio è di 60 feriti, di cui 5 sono gravi. Il tutto è accaduto nel pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco e per soccorrere i feriti sono arrivate sette ambulanze. Sono stati allertati gli ospedali di Firenze, Pistoia, Prato, Pescia e Lucca per accogliere i feriti. " Il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all'ex convento di Giaccherino a Pistoia durante un matrimonio ", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. " Al momento 5 persone in codice rosso, 5 giallo e circa 25 verdi. Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili ", ha concluso il governatore.