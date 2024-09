"Il popolo italiano è razzista". L'attacco dell'assessore Pd

L'assessore Pisano (al centro) durante l'intervento in consiglio che sta facendo discutere

Il popolo italiano "è razzista". Lo ha dichiarato Angela Pisano, assessore comunale di centrosinistra di San Giuliano Terme (Pisa) per un'esternazione che sta facendo discutere. E che ha peraltro indotto la Lega a chiederne le dimissioni. L'episodio è avvenuto nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, a margine di una mozione sostenuta dal gruppo di maggioranza, che proponeva la realizzazione di un murale contro il razzismo da realizzare sul territorio comunale. Nell'occasione, prendendo spunto dal murale raffigurante la pallavolista Paola Egonu vandalizzato a Roma il mese scorso, si proponeva di realizzarne un altro a San Giuliano, dedicando l'opera all'atleta della Nazionale e mandando così un segnale simbolico contro le discriminazioni. Ma Pisano, nel commentare l'iniziativa fra i banchi del consiglio e prendere le distanze dall'atto vandalico in questione, ha accusato gli italiani di essere razzisti.

“La mozione è una richiesta che il gruppo di maggioranza porge al sindaco. Quello che è successo a Roma è un atto da condannare fermamente. Non è un atto di persone ignorante, è un atto di persone razziste, perché il popolo italiano è razzista - ha detto l'assessore di centrosinistra - il razzismo non si combatte con la repressione, ma con la sensibilizzazzione. Come può essere un murale. Il gruppo consiliare di maggioranza sta richiedendo di sensibilizzare i giovani e gli anziani che vivono sul territorio a combattere il razzismo. Lo si può fare con murale e con i progetti che il Comune propone insieme alle associazioni. Non possiamo dire per gente ignorante, dobbiamo dire per gente razzista”.

Com'era facile immaginare, è stata la prima parte del discorso a scatenare le polemiche più veementi: la generalizzazione dell'assessore Pisano, che ha di fatto accusato l'intero popolo italiano di razzismo, ha ovviamente fatto storcere il naso a molti. E sul caso è intervenuta in un secondo momento anche Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, che ha attaccato duramente l'assessore Pisano. E l'ha invitata senza troppi giri di parole a presentare le dimissioni.

“A San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, l’assessore del Partito Democratico Angela Pisano, durante l’ultima seduta consiliare, ha offeso l’intero popolo italiano definendolo razzista -

- una generalizzazione vergognosa, falsa e ingiusta, che non possiamo far passare sotto silenzio. Questa persona non è degna di rappresentare i cittadini italiani, nei confronti dei quali evidentemente non nutre rispetto. Si dimetta”.

il commento dell'esponente del Carroccio