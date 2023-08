Como, non pagano il conto al ristorante e pestano il titolare che li insegue

Mangiano a volontà in un ristorante e poi se ne vanno senza pagare il conto, aggredendo il titolare del locale che li aveva inseguiti. La vicenda è accaduta a Como e la vittima della brutale aggressione è un 47enne di nazionalità cinese. L'uomo è finito in ospedale a causa delle ferite riportate, mentre i due responsabili, una coppia di fidanzati, sono stati denunciati a piede libero.

Cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato in un ristorante sito nel centro di Como. La coppia, composta da un 25enne della zona e da una 21enne di Vimercate, era entrata nel locale per consumare un pranzo. I due hanno ordinato e mangiato a volontà, fino al momento di pagare. A quel punto, con la scusa di uscire per fumare una sigaretta, hanno lasciato il ristorante senza più fare ritorno.

Accortosi della truffa, il titolare del locale, un 47enne cinese, è corso all'inseguimento dei due ragazzi, riuscendo a raggiungerli. L'uomo pretendeva giustamente di essere pagato, ma è stato invece vittima di una brutale aggressione. Invece di saldare il conto e pagare al titolare quei 47 euro che gli dovevano, i fidanzati lo hanno barbaramente assalito, prendendolo a calci e a pugni. Un pestaggio in piena regola, che si è interrotto solo quando qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine e la polizia è sopraggiunta sul posto.

La vittima in ospedale

Le condizioni del 47enne cinese sono apparse subito serie. L'uomo aveva riportato delle fratture, fra cui una alla mandibola, causata dal 25enne. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il titolare del ristorante è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna, dove ha ricevuto le cure necessarie. I medici hanno riscontrato diverse fratture e hanno deciso di ricoverare l'uomo e di tenerlo sotto osservazione per monitorare una lieve emorragia cerebrale.

I provvedimenti

Fermati dagli agenti di polizia, i due fidanzati sono stati tradotti negli uffici della questura per le pratiche di identificazione. I ragazzi sono stati denunciati a piede libero per insolvenza fraudolenta e lesioni personali.