Precipita ultraleggero nel Ferrarese, muore il pilota

Un ultraleggero è precipitato stamani a Palmirano, nel Ferrarese, tra Aguscello e Gaibanella, e il pilota Fausto Barone (66 anni) ha perso la vita. Il velivolo era decollato poco prima dal vicino aeroporto Prati Vecchi di Aguscello quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un terreno agricolo prendendo fuoco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ferrara, insieme con il 118 e la polizia, ma per l'uomo non vi era nulla da fare. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente.

Pilota esperto, Barone era decollato poco dopo le 11 dal piccolo aeroporto di Aguscello a bordo del suo "Amigo", un ultraleggero.

Le cause dell'incidente devono essere accertate. Secondo quanto riferito da un automobilista, poco dopo la partenza l'aeroplano avrebbe compiuto una manovra strana, perdendo quota. Che si sia trattato di un malore? Ai periti e all'autopsia il compito di stabilire le cause.

Chi era Fausto Barone

Originario di Ferrara, libero professionista (advisor industriale), era laureato in economia e commercio e aveva due figli.

Gli amici lo ricordano come un grande appassionato di vela e di volo. Oltre alla passione per il volo amava anche il basket e lo sci. Si era dilettato nella scrittura, pubblicando un libro intitolato "Scrambler", che parla di un’amicizia ritrovata dopo lungo tempo.