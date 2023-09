Prende in braccio una bimba di 2 anni, senzatetto africano rischia il linciaggio

Ha preso in braccio una bambina di due anni che stava giocando vicino a lui in un’area verde di Latina. Quando la madre della bimba s’è avvicinata, spaventata, l’ha colpita con uno schiaffo per poi lasciare la piccola. Un 25enne senzatetto africano ha rischiato il linciaggio ed è stato salvato dall’intervento dei carabinieri.

Una zona degradata in pieno centro, bivacco di sbandati

I fatti si sono svolti, come racconta Latina Oggi, in una zona di Latina a pochi passi dal centro ma da anni bivacco di sbandati, senza fissa dimora e drogati. In via don Morosini c’è infatti un’area verde dove i residenti vanno a cercare un po’ di fresco o a far giocare i bambini, oltre a una galleria con negozi e bar. E proprio ieri una coppia di giovani genitori con la loro figlia di 2 anni, si trovava lì con altri conoscenti. La bambina stava giocando e s’è avvicinata al senzatetto 25enne, persona con evidenti disturbi della personalità alimentati anche dal consumo di alcol. L’uomo a un certo punto ha preso in braccio la bambina, facendo alcuni passi in direzione dei genitori. La mamma, allarmata, s’è diretta verso il 25enne urlando di mettere giù la bambina e provando a dare un calcio al senzatetto. Il quale, per tutta risposta, ha messo sì giù la piccola, ma ha anche sferrato uno schiaffo alla giovane madre, ricevendo poi uno spintone e uno schiaffo dal padre della bambina. A quel punto stava scoppiando il putiferio. Dal vicino bar e dall’area verde in molti testimoni hanno assistito alla scena e si sono avvicinati per dare manforte alla coppia di genitori. I quali però, assieme agli altri conoscenti, hanno poi fatto da schermo al tentativo di linciaggio che rischiava il 25enne, evitando che la piccola folla che si era formata, lo aggredisse. La situazione si è poi calmata quando sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, allertate da qualcuno dei presenti.

I filmati delle telecamere a chiarire l’accaduto

Dai filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza visionati poi dai carabinieri, arriva la conferma di come l’uomo abbia preso in braccio la piccola ma sembra anche che stesse riportando la bimba verso i familiari. La preoccupazione dei genitori per il gesto e la comprensibile reazione che ha generato, ha fatto precipitare la situazione. Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Ma è probabile che sia rimesso presto il libertà. I genitori della bambina, ieri, non avevano ancora formalizzato una denuncia nei confronti dello straniero. L’area dove sono avvenuti i fatti, comunque, rimane una polveriera, dove ogni minima miccia può scatenare l’inferno.