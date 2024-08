Prezzo record per un'anguria a Porto Cervo: sui social impazza la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta scatenando un acceso dibattito la foto di un'anguria postata sui social network da un'utente nelle ultime ore: il frutto, immortalato in un supermercato a Porto Cervo in Costa Smeralda (Sardegna), come riferito dall'autrice dello scatto, viene venduto alla ragguardevole cifra di 46 euro e 62 centesimi. Un costo folle, verrebbe da dire di primo acchito, ma non tutti i commenti sono andati nella direzione in cui ci si sarebbe attesi senza approfondire la vicenda.

Di sicuro c'è che il post è diventato in breve tempo virale, raggiungendo oltre 300mila visualizzazioni, più di un migliaio di commenti e 1800 like, nonostante il fatto che, come contestato da alcuni internauti, si faccia riferimento a un prodotto confezionato un mese fa e lo scatto sia stato diffuso in modo "tardivo".

Analizzando i dati rilevabili sull'etichetta apposta sull'anguria, è evidente che si faccia riferimento a un frutto del peso di 15,275 chilogrammi, che in sostanza si traduce con 2,79 euro per chilo. Una cifra folle, secondo alcuni, che hanno manifestato tutta la propria indignazione sui principali social media.

"Fatelo marcire, con 42 euro me ne vado al ristorante!" , scrive un follower. "Non ci posso credere 42€ per un cocomero..." , fa eco un altro. "Ci sono i diamanti dentro! Ecco perché! Come a Pasqua!" , ironizza un utente. "A quel prezzo in Calabria ti compri anche il banco vendita..." , scherza qualcuno. "No va bah, semplicemente scandaloso. Spero che rimanga sullo stomaco del venditore" , augura un altro internauta. Gli affondi contro il punto vendita si sprecano, tra chi parla di truffa o di furto, tirando in ballo persino Vanna Marchi.

Eppure non tutti la pensano allo stesso modo, dato che tra i commenti se nel leggono tanti di persone che sottolineano innanzitutto il peso dell'anguria e in secondo luogo, ma non perché sia meno importante per determinarne il costo, la qualità.

"Guarda che con 15 chilogrammi ci mangiano almeno 30 persone" , considera infatti qualcuno. "Questa è la tipologia di anguria più buona in assoluto" , puntualizza un altro utente, "viene dal mantovano: con un laser verificano il grado di zucchero e la selezionano come premium... Il prezzo vale!" . Insomma, se da un lato si grida allo scandalo, dall'altro tanti ci tengono a fare delle precisazioni, a partire dal fatto che nell'etichetta apposta sull'anguria sia scritto "Arzachena", cioè "non proprio Porto Cervo", come invece indicato su X. Come anticipato, più di qualcuno si interroga sulla data di confezionamento, in cui si può leggere 24 luglio: "Perché pubblicare una foto con un mese di distanza?" . I più numerosi, comunque, sono quelli che insistono sull'elevata qualità del frutto, riportando il nome della prestigiosa azienda italiana che lo coltiva: "Un'eccellenza" .

"L'anguria è 15 kg e il prezzo al kg è assolutamente normale. Se poi ti interessa far sapere che sei a Porto Cervo togli l'etichetta e lamentati di altro"

, affonda un internauta rivolgendosi direttamente all'autrice del post.