Pronto a convolare a nozze, ma è già sposato a sua insaputa: il caso alle Iene

È pronto a dire sì alla sua compagna, ma scopre di essere già sposato a Santo Domingo, a sua totale insaputa: l'assurda vicenda è stata ricostruita nella puntata de Le Iene andata in onda martedì 14 marzo (qui il servizio).

Alfredo, questo il nome del protagonista involontario dell'incredibile storia, viene a conoscenza dei fatti nel momento in cui si reca presso l'ufficio Anagrafe per ottenere i documenti necessari a celebrare il matrimonio con la sua compagna Gilda. "Ci recammo all'anagrafe per richiedere lo stato di famiglia ", racconta l'uomo a Veronica Ruggeri. Una volta presa in mano la pratica, l'impiegata dell'ufficio inizia a comportarsi in modo strano: " Continuava a farmi domande. Chi sono i tuoi genitori? Dove abiti? ". Poi emerge con forza il motivo alla base dell'atteggiamento della dipendente: " Mi disse che ero già sposato ", prosegue Alfredo.

Le date che non tornano

Gilda resta traumatizzata dalla notizia: agitazione, tachicardia e il sospetto di essere stata ingannata: " Dubitavo di lui ", rivela all'inviata de Le Iene. Anche Alfredo inizia ad agitarsi, e scopre dall'impiegata che queste fantomatiche nozze sarebbero avvenute il 10 luglio 2014 a Santo Domingo, " nota per le belle ragazze ma anche per i matrimoni di interesse ", sottolinea Veronica Ruggeri. La coppia ancora non si conosceva in quella data e, cosa ancora più importante, dal passaporto di Alfredo non risultava alcuno spostamento compatibile: l'uomo, infatti, era sì stato in Repubblica Dominicana per un viaggio, ma era ripartito verso l'Italia il 25 agosto del 2012, ovvero due anni prima del finto matrimonio. Il nuovo ingresso in Repubblica Dominicana è invece datato 10 agosto 2014, quindi un mese dopo le false nozze.

"Siamo andati subito a sporgere denuncia per furto di identità" , spiega la coppia. "Cause su cause, ma tutto è andato prescritto, nonostante due cause penali e una civile" , racconta Alfredo, " perché il fatto non è avvenuto sul territorio nazionale e deve essere risolto a Santo Domingo ". Dopo aver indagato per conto loro, i due scoprono chi è la responsabile. Si tratta di una donna residente nella provincia di Milano che, per di più, risulta sposata dal 2017 con un connazionale. Una vicenda sempre più assurda, in cui si inizia a parlare di reato di bigamia. " Per gli stranieri basta un nulla osta, quindi lei si è potuta risposare, mentre il mio assistito rimane ancora unito alla stessa donna ", spiega in breve l'avvocato di Alfredo Assunta Mutalipassi.

Il sospetto sui documenti

Dopo l'intervista a Le Iene, l'ambasciata di Santo Domingo invia una Pec coi documenti del matrimonio ed emergono nuove sorprese. " Sul passaporto compare il numero e la foto di un mio amico ", rivela Alfredo. Quindi tutti i documenti sono falsi, anche se il sospetto che qualcuno conosca il protagonista involontario della vicenda rimane. "Ci sono anche i nomi dei miei genitori ", aggiunge Alfredo.

Interpellato, l'amico di Alfredo la cui foto compare nel passaporto resta esterrefatto: rivela di aver contratto matrimonio a Santo Domingo, ma anche che, per celebrare le nozze, è richiesta la presenza di entrambi i contraenti. Il sospetto è che qualcuno si sia impossessato dei documenti per fare dei matrimoni falsi. " Quanti soldi prende un italiano per queste nozze finte? ", chiede l'inviata de Le Iene. " 3-5mila euro ", rivela l'uomo, " ora non so, parlo di 10 anni fa ".

Inutile anche appostarsi sotto casa della donna con cui Alfredo risulta sposato, anche se l'incontro con la sorella di questa sembra far luce in parte sulla vicenda. Quando la donna, presente al matrimonio, vede la foto del vero Alfredo non lo riconosce.

Il sospetto è quindi che qualcuno abbia falsificato il passaporto per fare delle altre nozze di interesse. La speranza, per la coppia, è invece quella di uscire dall'incubo il prima possibile e di riuscire finalmente a sposarsi.