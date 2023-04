La foto sugli sci ma è a lavoro: la gaffe del governatore dem

Prima ha pubblicato sui propri profili social una foto che lo ritraeva intento a sciare, dicendosi soddisfatto del calo delle temperature che hanno consentito la riapertura degli impianti sciistici dell'Abetone. E solo in un secondo momento, a seguito dei numerosi commenti da parte di utenti che lo accusavano di pensare più a godersi la Toscana da turista che ad amministrarla, si è visto costretto a pubblicare un post scriptum nel quale asseriva di trovarsi in ufficio nel capoluogo toscano. E che quella condivisa non fosse altro che una fotografia di repertorio. Questa la gaffe del quale si è reso protagonista il governatore della Toscana Eugenio Giani, nelle scorse ore. Uno "scivolone" concretizzatosi nel tentativo da parte dell'esponente del PD di reclamizzare le attrazioni del territorio toscano, secondo un modus operandi messo in pratica da anni attraverso i social. In quel frangente, Giani si è focalizzato sulla Montagna Pistoiese ed in particolare sul Comune di Abetone Cutigliano (provincia di Pistoia) particolarmente apprezzato dagli amanti dello sci.

Le critiche degli utenti al governatore

Un'area nella quale il meteo degli ultimi giorni, caratterizzato da un abbassamento repentino delle temperature, ha riportato la neve. I gestori di alcuni impianti sciistici hanno quindi pensato di approfittarne per prolungare la stagione, vista l'imminenza delle festività pasquali. E il presidente toscano ha pensato di divulgare la notizia, in chiave turistica e promozionale. "Pasqua all’Abetone: sono già aperti gli impianti sciistici all’Abetone, visto il nuovo calo delle temperature - ha scritto - auguri e grazie a tutti gli operatori al lavoro che permetteranno di passare la Pasqua sulla neve". Un post pubblicato sui propri canali Instagram e Facebook, corredata da una sua foto nelle vesti di sciatore. Ma che avrebbe solo in parte riscosso l'effetto sperato. O meglio: nessun utente ha avuto da ridire sulla bellezza del luogo, ma tanti hanno accusato il presidente della Toscana di scarso attaccamento al lavoro, invitandolo a dedicarsi piuttosto ad amministrare meglio la regione. Qualcun altro gli ha mosso critiche più circostanziate, facendo ad esempio notare al governatore "dem" la necessità di intervenire sulla strada che conduce ad Abetone con un'importante opera di riasfaltatura.

La retromarcia di Giani