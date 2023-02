Pusher marocchino percepiva indebitamente il Reddito di cittadinanza: arrestato a Napoli

Lo hanno bloccato per strada mentre era alla guida di un’auto a noleggio con a fianco un complice. I carabinieri della stazione di Striano, in provincia di Napoli, hanno stretto le manette ai polsi di uno spacciatore di droga 39enne, originario del Marocco. L’uomo, residente a Poggiomarino, percepiva in maniera illecita il Reddito di cittadinanza. I militari hanno perquisito la vettura al cui interno hanno trovato più di 400 dosi di hashish, nascoste alla meglio sotto i sedili.

In più, come riporta il quotidiano Vesuviolive.it, lo spacciatore aveva in tasca banconote di piccolo taglio per un valore di 130 euro. A casa del pusher, invece, i carabinieri hanno recuperato due telefonini e 12.200 euro in contanti, frutto dell’attività illegale. I militari hanno sequestrato sia la droga sia il denaro.

Indagando più a fondo, le forze dell’ordine hanno scoperto che il 39enne marocchino usufruiva indebitamente del Reddito di cittadinanza che percepiva ogni mese pur non avendone diritto. I carabinieri hanno avviato l’iter burocratico di revoca del beneficio economico, in attesa delle modifiche allo strumento inserite ne programma del governo Meloni. Lo spacciatore è adesso in carcere in attesa del processo. I giudici, con molta probabilità, lo giudicheranno con rito direttissimo.

Non è trascorso molto tempo da quando i militari del Vomero arrestarono un altro pusher a Napoli. Anche in quel caso i carabinieri scoprirono che l’uomo, un napoletano di 59 anni, riceveva in maniera irregolare il Reddito di cittadinanza. Lo spacciatore fu colto in flagrante mentre vendeva due dosi di cocaina a un suo coetaneo e trasferito direttamente in carcere. Usufruire in maniera illecita del beneficio per i meno abbienti da parte di criminali è, purtroppo, un fenomeno diffuso nel Napoletano, nonostante i controlli e l’azione di repressione delle forze dell’ordine.