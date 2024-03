Quasi 300 scosse e non è finita: cosa succede nel parmense

Se si consulta il sempre aggiornato database dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), da quel 9 febbraio a oggi è stato tutto un susseguirsi di centinaia di scosse di terremoto che hanno interessato la provincia di Parma dopo l'evento scatenante del sisma più forte pari a una magnitudo di 4.1 che fu avvertita fino a Milano. Langhirano e Felino sono soltanto due dei numerosi Comuni vicini all'epicentro di deboli scosse (in totale 290) la maggior parte delle quali avvertite dalla popolazione come quelle delle ultime ore e comprese tra 2.3 e 2.9.

Cosa si prevede adesso

L'Ingv fa vedere che soltanto una trentina sono state quelle maggiori a 3.0: ma quando finirà questo lungo sciame sismico che ha avuto epicentri mediamente a 20 km di profondità dalla superficie? Secondo l'esperto non finiranno a breve. " Per poter considerare esaurita questa ondata di scosse serviranno alcune settimane ", spiega al Corriere il prof. Stefano Castagnetti, geologo laureato all'Università di Parma e libero professionista che anche con un post social ha fatto il punto della situazione. " Nel corso dell'ultima settimana le scosse sono vistosamente diminuite per numero e magnitudo e questo fa ben sperare per l'evoluzione della sequenza, ma è ancora troppo presto per poterla considerare esaurita .

Il tema delle strutture geologiche

È proprio l'area di Langhirano a essere una delle maggiormente colpite dalle piccole scosse: l'esperto spiega che dal 1818 a oggi gli eventi sismici documentati sono poco meno di 40. " Tra quelli di maggiore intensità - sottolinea Castagnetti sui social - un paio mostrano localizzazioni epicentrali che si sovrappongono alla zona interessata dai terremoti di queste settimane e quindi si può ragionevolmente ipotizzare che si tratta di terremoti riconducibili alle medesime strutture geologiche profonde una ventina di chilometri" . Secondo la mappa sismica dell'area, il primo terremoto con magnitudo superiore a cinque avvenne nel 1898 mentre il secondo di 5.04 è molto più recente e risale al novembre 1983. " In entrambi i casi non sono documentati sciami anticipatori possibili precursori di scosse più forti ".

"Il clima non c'entra"