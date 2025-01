Quattro scosse di terremoto vicino a Cortina: protezione civile in stato di allerta

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono state almeno quattro le scosse di terremoto rilevate quest'oggi, domenica 12 gennaio, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Friuli-Venezia Giulia.

Stando ai dati riportati sul suo portale dall'INGV, tutti gli episodi hanno avuto epicentro nel territorio di Raveo, 3 chilometri a Nord Est di Ampezzo, nella provincia di Udine. La terra ha tremato per la prima volta alle ore 14.51, e il sisma, di magnitudo 4.0, è stato registrato a una profondità di 8 chilometri. Pochi minuti dopo, per la precisione alle 14.55, è stata rilevata una nuova scossa, stavolta di magnitudo 2.2 e a una profondità di 7mila metri. Terzo episodio alle ore 15.57: il terremoto, di magnitudo 3.3, si è originato a una profondità di 9 chilometri. Per il momento l'ultimo sisma è stato registrato alle ore 16.32 (magnitudo 2.3 e a uno profondità di 7mila metri).

Le scosse sono state avvertite non solo a Cortina d'Ampezzo ma anche nel vicino Cadore, e complessivamente da Tolmezzo, sempre in Friuli-Venezia Giulia fino a Belluno in Veneto. Per ora non sono stati segnalati feriti nè danni a edifici, ma la Protezione civile del Friuli e quella del Veneto restano ovviamente in stato di allerta.

Non si tratta di un episodio isolato, dato che, sempre nell'area di Raveo, la terra ha tremato anche 2 giorni fa.

Nel cuore della notte dello scorso venerdì 10 gennaio, si sono registrate infatti due scosse: la prima alle ore 2.42 del mattino (magnitudo 3.6 e a una profondità di 7mila metri) e la seconda alle 4.47 (magnitudo 2,8 e profondità di 8 chilometri).