"Meriti la galera". Gli italiani rispondono al fango della tiktoker

Sfregio all'Italia e alla bellissima Costiera amalfitana da parte della turista americana Lexi Jordan. In un video pubblicato su TikTok, che ha già fatto il giro del web, la giovane si lamenta della sua permanenza in costiera, da lei descritta con parole non proprio positive.

La "lezione" della turista

" Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, che hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i 'consigliati per me' meriterebbero di passare del tempo in galera ". Esordisce così Lexi Jordan, facendo già intuire il tono polemico del suo video, un video in cui, in pochi minuti, viene aspramente criticata una delle perle italiane per eccellenza, la meravigliosa Costiera amalfitana. Un vanto per il nostro Paese.

Ma quali sarebbero le ragioni per cui Lexi Jordan si sarebbe trovata così male in Costa d'Amalfi, riconosciuta, fra l'altro, patrimonio Unesco nel 1997 per la sua bellezza naturalistica?

" Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza ", spiega la giovane turista. Insomma, la Costiera amalfitana non avrebbe solo aspetti positivi, e gli altri influencer non dovrebbero riportare solo quelli nelle loro storie. Secondo la turista statunitense, infatti, raggiungere la costiera sarebbe davvero difficile, un vero e proprio lavoro. "Bisogna prendere un volo per Napoli, poi un treno per Sorrento e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto per arrivare qui ", si lamenta la giovane, che trova anche da ridire sui 160 gradini da salire per raggiungere la zona con il miglior panorama.

Insomma, nessuna considerazione per l'assetto del territorio, che certo non può modificarsi per compiacere i turisti. " Non ci sono strade e macchine, qui bisogna soltanto camminare. E poi la corrente è andata via perché la Costiera Amalfitana non ha le infrastrutture per far fronte a questo turismo ", aggiunge.

Le reazioni

Chiaramente, dopo un simile attacco, il popolo del web, quello italiano in primis, non è rimasto in silenzio. In tanti si sono sollevati in difesa della Costiera Amalfitana. " 'La Costiera Amalfitana non ha le infrastrutture per sostenere questo turismo'. Sì. Esattamente. Vai a casa. Il fatto che tu ti aspetti che un luogo appartato in un piccolo paese fatto di montagne e campi di lavoro abbia superstrade per il tuo comfort è una pretesa così americana che mi rende violento ", commenta in risposta un utente.

Tantissime le critiche e gli inviti, indirizzati alla ragazza, ad andarsene. " Ma le persone non fanno ricerche sul posto in cui stanno andando prima di viaggiare? ", si chiede qualcuno.