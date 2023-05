"Race for the cure", torna il villaggio Komen per la prevenzione del tumore al seno

Dal 4 a 7 maggio torna nello spazio del Circo Massimo di Roma, la XXIV edizione di Race for the Cure, organizzata da Komen Italia, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, cui seguiranno le Race di Bari, Brescia, Bologna, Napoli e Matera. Testimonial d'eccezione Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, da sempre in prima linea per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione del tumore al seno, che solo in Italia ogni anno colpisce 56.000 donne, a cui Komen fornisce assistenza e vicinanza, perché questo tipo di patologia si combatte anche non lasciando sole le pazienti.

Dal 2000 ad oggi sono stati investiti oltre 23 milioni di euro per dar vita a più di 1500 progetti nelle azioni di contrasto ai tumori del seno. Ogni giorno, dalle 10 alle 20 nel villaggio della salute, sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione.

Ma non solo, grazie ai molti medici a disposizione di tutte le donne, ci sarà la possibità di avere esami diagnostici gratuiti, per le principali patologie femminili, in particolare per tutte quelle che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica. Grandissimo spazio dedicato anche agli incontri delle "Donne in Rosa", ovvero a chi ha avuto, o ha ancora, una forma tumorale al seno. Negli anni grazie alle loro coraggiose testimonianze e alla condivisione delle loro esperienze, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce e generato un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia.

Le donne con il tumore al seno triplo negativo metastatico

All'interno della manifestazione anche la terza edizione dei Salotti di Donne in Meta, promossa Gilead Sciences in collaborazione con Europa Donna Italia, con il patrocinio di Susan G. Komen Italia, dedicata alle donne con tumore al seno triplo negativo metastatico (mTNBC). Una forma di tumore al seno particolarmente aggressiva e più difficile da trattare, con 8.000 nuovi casi all'anno. “Triplo negativo” indica l’assenza del recettore dell’estrogeno (ER), di quello del progesterone (PR) e del recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), con la conseguente impossibilità di ricorrere a terapie a bersaglio molecolare (ovvero quelle mirate, la cui azione è specifica soltanto per il bersaglio molecolare, recettore, fattore di crescita, enzima, contro cui sono dirette, ndr), più efficaci e meno invasive, come avviene invece negli altri casi di tumore al seno.

Migliorare la qualità di vita del percorso di cura, è l'obiettivo che viene posto con la sinergia di tante figure mediche e assistenziali il cui compito, come quello di una squadra, è combattere su vari fronti. Oltre quello medico, anche con l'assistenza di psicologi, sessuologi e nutrizionisti. Fondamentale nel percorso l'importanza di continuare a sentirsi donne anche in presenza della malattia, senza perdere il contatto con il proprio corpo e senza rinunciare a una quotidianità fatta di affetti e rapporti sociali.

Invitare e aiutare le pazienti a mantenere la propria identità con l’aiuto di tutti, specialisti e persone care, è il primo obiettivo nel 2023 di “Donne in Meta”, il cui sito si è arricchito quest'anno di una nuova sezione dedicata ai podcast, intitolata appunto: Facciamo squadra, con interviste a 5 grandi campioni dello sport sul tema del sostegno reciproco.

"Race", la corsa per vincere sul tumore al seno

Il momento centrale di tutta la manifestazione, domenica 7 con la "race", ovvero la corsa tra le strade della Capitale, che avrà tra le protagoniste le donne in rosa. Quelle che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno e che indosseranno una maglia particolare, di colore rosa, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Due i percorsi, quello della passeggiata di 2 Km e la corsa di 5 Km in cui sono invitati tutti ad intervenire, perché in questo caso partecipare è importante, ma "vincere" con l'aiuto di tutti, è fondamentale.