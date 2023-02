Mangia un tiramisù "vegano", va in coma e muore: cos'è successo

Una ragazza di 20 anni è morta per un shock anafilattico dopo aver mangiato, a quanto risulta, un tiramisù vegano contente lattosio. Stando ai primi accertamenti, sembrerebbe che sull'etichetta del prodotto non fosse riportato alcun riferimento specifico alle proteine del latte a cui la giovane aveva un'ipersensibilità sin dalla nascita. Il prodotto è stato temporaneamente ritirato dal mercato, con apposito richiamo del Ministero del Salute, per consentire le indagini e accertare la veridicità dei fatti. La giovane era allergica anche all'uovo. Pertanto, non è escluso che possa aver consumato una maionese, prodotta artigianalmente, contenente tracce di uova. Sul caso, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di reato per omicidio colposo contro ignoti.

Il caso

La dinamica dell'accaduto è ancora da approfondire e confermare. Stando a quanto racconta l'Ansa, lo scorso 26 gennaio, la ragazza si trovava a cena con il fidanzato in un locale di Milano specializzato in cucina vegana. Al termine del pasto ha ordinato, per la prima volta, un tiramisù vegano. Si è sentita male subito dopo averlo mangiato, forse per un grave shock anafilattico. Tempestivamente soccorsa, la ragazza è stata trasportata all'ospedale San Raffaele e ricoverata, in stato di coma, per 10 giorni. Ieri sera, domenica 5 febbraio, i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Le indagini