"Ragazzi, non si fuma". E gli studenti picchiano il professore mandandolo al pronto soccorso

Sarebbe stato aggredito sia verbalmente che fisicamente da due studenti, dopo aver fatto notare come fosse vietato fumare nei locali scolastici. E a seguito dell'aggressione avrebbe accusato un malore: per l'uomo si è reso necessario l'accesso al pronto soccorso, con il referto che parla di cinque giorni di prognosi a causa delle contusioni riportate. Protagonista della vicenda svoltasi nelle scorse ore a Modena è un professore che insegna in un istituto tecnico industriale della città emiliana. Stando ai media locali, tutto sarebbe nato poco prima della fine di una normale giornata di lezioni: l'insegnante avrebbe sorpreso due scolari intenti a fumare una sigaretta ed avrebbe chiesto loro di spegnerla. Una richiesta che i due hanno respinto in malo modo, iniziando ad insultarlo.

Il docente avrebbe quindi messo mano allo smartphone per riprendere la scena, quando i giovanissimi lo avrebbero agguantato e bloccato per togliergli il telefono. L'uomo avrebbe più volte tentato di svincolarsi dalla presa dei due, che tuttavia non avevano alcuna intenzione di desistere. E alla fine avrebbe avuto un mancamento. A seguito dei fatti la dirigente scolastica dell'istituto, pur stigmatizzando l'accaduto, non avrebbe risparmiato una critica al docente attraverso la stampa locale, reo a suo avviso di non essere riuscito a mantenere l'autocontrollo davanti a ragazzi di 15-16 anni. Considerazioni che l'aggredito ha tuttavia rispedito al mittente, dicendosi rammaricato anche del mancato supporto dei colleghi.