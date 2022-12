Ragazzo rapito a Roma fuori da un locale

Un rapimento in piena regola sarebbe andato in scena nella notte a Roma Nord, epicentro della movida: un ragazzo di 20 anni sarebbe infatti stato costretto a salire con la forza a bordo di un’auto dopo essere stato placcato da alcune persone mentre si trovava in un locale. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dalla polizia, un gruppo di 6-7 uomini è entrato in un luogo molto affollato, il ristorante di sushi Moku, situato vicino a Ponte Milvio, nella Capitale, ed è uscito poco dopo portando fuori con sè un giovane.

Le testimonianze

Con gli inquirenti alcuni testimoni avrebbero parlato di rapimento da parte del gruppo che ha fatto irruzione nel locale su Viale Tor di Quinto nella serata di giovedì. Da quanto emerso, i familiari del giovane, originario di San Basilio, avrebbero alcuni precedenti per droga e questo potrebbe far pensare alla pista del regolamento di conti riguardante magari lo spaccio di sostanze stupefacenti. San Basilio è infatti una zona nota per essere la roccaforte dei boss della droga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ponte Milvio che stanno indagando su quanto avvenuto. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane sarebbe stato costretto da alcuni uomini a salire su una vettura con le maniere forti, e questo particolare avrebbe fatto pensare a un possibile rapimento. Il giovane sarebbe stato sequestrato intorno alle 2.30 di questa notte e dopo l'episodio non ha fatto comunque rientro presso la sua abitazione.

Le indagini

Sarebbe stato ritrovato il cellulare della vittima. Il telefonoe risultava spento e l'ultima posizione verificabile era quella dove si trovava il ventenne al momento dell’imboscata. La zona in cui è avvenuto il rapimento solitamente è sempre controllata da alcune pattuglie, ma ieri sera non erano macchine della polizia. Ai fini delle indagini saranno importanti i filmati registrati dalle telecamere presenti sia nel locale che nel quartiere, così come le testimonianze delle persone presenti al momento del fatto.