Rapinatori di Rolex, arrestati due "trasfertisti"

La polizia di Stato ha arrestato a Milano due "trasfertisti" napoletani gravemente indiziati di aver rapinato una donna del proprio orologio di marca Rolex. Come reso noto, la polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di due cittadini, entrambi italiani, uno di 41 e l’altro di 45 anni. I due sono pregiudicati e risultano essere gravemente indiziati di aver rapinato una donna del proprio orologio di valore, un Rolex del valore di 40mila euro. A seguito del ripetersi di fenomeni predatori a danno di possessori di orologi di grande valore, le forze dell'ordine hanno avviato una attività investigativa che ha reso possibile raccogliere vari e gravi indizi di colpevolezza a carico di due "trasfertisti" provenienti dalla provincia di Napoli.

Quale tecnica hanno usato

Entrambi i fermati sono già pregiudicati per lo stesso tipo di reato. L’ultimo colpo realizzato dalla coppia di rapinatori risale allo scorso 17 novembre, ed è stato messo in atto in piazzale Dateo. In quella occasione i due indagati, dopo essere riusciti a individuare la loro vittima, una donna di 56 anni che si trovava alla guida della sua auto, l'hanno affiancata a bordo di uno motorino. A quel punto la coppia di malviventi è ricorsa a quella che viene chiamata la "tecnica dello specchietto": i due uomini hanno portato la poveretta a sporgere il braccio sinistro, dove c’era il Rolex, fuori dal finestrino e in quel momento, con destrezza e velocità, hanno strappato con violenza l’orologio, un Rolex Daytona Chocolate del valore di circa 40mila euro. Appena arraffato il costoso oggetto sono ripartiti a grande velocità, facendo perdere le proprie tracce. A incastrare i due rapinatori sono stati però i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nel piazzale. La vittima è finita anche al pronto soccorso: a seguito della colluttazione ha riportato infatti una frattura del polso che i medici hanno giudicato guaribile in 35 giorni.

I due si sono consegnati

Gli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile hanno portato il pubblico ministero a emettere un fermo d'indiziato di delitto a carico dei due indagati che per diversi giorni sono riusciti a sottrarsi alla cattura. Dopo il tentativo di esecuzione del provvedimento, che non era andato in porto perché la coppia non si trovava in casa nel momento in cui erano arrivate le forze dell'ordine, avendo capito di essere ormai stati individuati hanno deciso di consegnarsi spontaneamente alle forze dell'ordine. Lo scorso 3 dicembre il 41enne si è recato presso il Commissariato San Carlo Arena di Napoli, e il 7 dicembre ha fatto la stessa cosa il 45enne presso la Squadra Mobile di Napoli.