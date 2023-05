Aggredisce due fidanzati, poi rapisce e stupra lei: è caccia all'aguzzino romeno

Continua la caccia al romeno accusato di aver aggredito una coppia di minorenni, lui 18 anni e lei 16 anni, per poi rapire la ragazza e abusare sessualmente di lei. Dragos Daniel Marcu, questo il nome del 31enne, è in fuga da quattro giorni e gli agenti della squadra mobile di Latina stanno setacciando palmo a palmo tutta la città.

La telefonata con l’avvocato

Come racconta il Messaggero, l’avvocato del romeno, Adriana Anzeloni, dice di aver sentito il suo assistito qualche giorno prima dei fatti e di non aver avuto più sue notizie dopo. “Mi ha chiamato al cellulare - spiega l'avvocato - raccontandomi di un problema che ha avuto con il padrone di casa con il quale aveva litigato, mi ha detto che voleva allontanarlo dall'abitazione dove si trova in affitto, voleva sapere cosa si poteva fare, ma non abbiamo approfondito l'argomento. Poi non l'ho più risentito” . Dalle parole del legale, però, è possibile intanto definire meglio il quadro. In primo luogo il presunto aggressore non è un senzatetto ma una persona che viveva in una zona nei pressi della stazione ferroviaria di Latina, dove ci sono tanti stranieri in affitto.

L'agguato ai ragazzi

Probabilmente i problemi col padrone di casa raccontati all’avvocato hanno costretto Marcu ad abbandonare l’appartamento e a trovare rifugio all’ex zuccherificio di Latina Scalo, un luogo abbandonato e ricovero di disperati. È lì che la sfortunata coppia di ragazzini, martedì scorso, ha incontrato il loro aguzzino. Dalla prima, parziale, ricostruzione dei fatti, sembra che la coppia sia andata lì a bordo di una microcar per appartarsi e abbia incontrato il romeno, che secondo quanto raccontato agli inquirenti, stava fumando crack. All’improvviso sarebbe avvenuta l’aggressione, col ragazzino messo fuori gioco e la fuga a bordo della microcar con la ragazza minorenne. Quest’ultima è stata poi ritrovata il giorno successivo in stato shock. E forse violentata.

La fuga dell’aguzzino

Da quattro giorni il romeno, identificato dalle forze dell’ordine come Dragos Daniel Marcu, ha fatto perdere le proprie tracce mentre la squadra mobile di Latina lo cerca per tutta la città. Gli investigatori hanno ricostruito alcuni dei suoi spostamenti nelle ore immediatamente successive ai fatti, quando l’eco di quel di cui viene accusano ancora non era di pubblico dominio. L’allerta è stata comunque estesa a tutte le unità della provincia, anche se la polizia sembra convinta che il romeno si nasconda proprio a Latina Scalo.