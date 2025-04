Rave party in un capannone nel Torinese: scontri con le forze dell'ordine

Ascolta ora 00:00 00:00

Clima rovente a La Cassa, in provincia di Torino, tra i partecipanti a un rave party illegale e le forze dell'ordine. In corso da ieri sera grazie al classico tam tam sui social, l'evento è stato organizzato nella fabbrica abbandonata Chemia Tau e vi hanno partecipato più di mille persone. La musica elettronica è andata avanti tutta la notte ed è stata spenta alle prime luci dell'alba, dopo l'arrivo di polizia e carabinieri. I partecipanti al festino abusivo hanno rivolto slogan contro gli agenti e non sono mancati i momenti di tensione, con scontri e manganellate in una strada vicino al luogo del party. Ci sarebbero alcuni feriti, anche fra gli agenti.

Molti partecipanti al rave party si sono dileguati e la situazione è tornata sotto controllo. Secondo quanto riportato dal Tgr, un centinaio di persone sono state identificate. L'obiettivo delle autorità è quello di gestire la situazione, ma anche quello di identificare gli organizzatori del festino illegale. Gli agenti sono inoltre pronti a procedere con il sequestro della strumentazione presente sul posto, a partire dalle casse utilizzate per la musica.

Purtroppo non si tratta del primo rave party abusivo nella zona. Già a fine marzo le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire per ripristinare la normalità nella fabbrica ex Ilte, a Moncalieri, sempre nel Torinese. Negli scontri con i malintenzionati rimasero feriti tre carabinieri. Tra i primi commenti sull'accaduto quello del vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli: "Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine che anche in queste ore, in contesti difficili e pericolosi, stanno garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità".

Citando anche le violenze registrate al corteo pro-Pal di Milano, la Montaruli ha aggiunto che "chi attacca un poliziotto o un carabiniere, attacca lo Stato. Fratelli d’Italia continuerà a difendere con forza e senza ambiguità il lavoro dei nostri agenti".