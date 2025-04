Botte fra stranieri, un ferito tra il fuggi fuggi generale: paura a Siena

Ascolta ora 00:00 00:00

Una rissa, che ha coinvolto circa una dozzina di giovani stranieri (alcuni dei quali armati di coltello) con tanto di inseguimento all'interno di un supermercato del centro storico di Siena. Per un episodio che si sarebbe svolto dinanzi alle numerose persone che si trovavano nell'esercizio commerciale, causando un fuggi fuggi generale. È avvenuto nelle scorse ore nella città toscana, per un avvenimento che ha portato nuovamente l'accento sulla questione sicurezza: le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire nei dettagli la dinamica di quello che secondo una delle ipotesi avanzate potrebbe essere un "regolamento di conti" fra bande di giovani stranieri per il controllo del territorio. Una prima scazzottata, sempre fra giovanissimi non italiani, si era a quanto pare verificata lo scorso martedì in via Pianigiani. E secondo gli inquirenti, quanto successo in via Matteotti potrebbe rappresentare il secondo capitolo di quella prima zuffa: un giovane straniero, insanguinato, stava fuggendo a quanto sembra da poco meno di una decina di giovani che lo inseguivano armati di coltello.

"Sono andata a fare la spesa al Conad alle scalette, sotto piazza Matteotti. Erano intorno alle 18. Mi trovavo vicino al banco del latte, c’era anche una giovane con un passeggino. A un certo punto è entrato un ragazzo che scappava a tutto fuoco. E 7-8 dietro che lo inseguivano - ha raccontato una testimone al quotidiano La Nazione - è stato un fuggi fuggi da parte delle persone che erano nel negozio. D’istinto, da sola, ho fatto due passi in avanti udendo una sequenza, come di colpi. E il gruppetto, correndo, è andato via. Ho girato l’angolo. Davanti a me il giovane a faccia in giù, steso per terra. Con il cappellino sporco di sangue. Mi sono detta: “è morto”. Sembrava che gli uscisse dalla tempia". Altri testimoni riferiscono che gli inseguitori, mentre salivano le scalette, hanno portato via dai tavoli apparecchiati almeno un paio di coltelli.

A seguito dell'aggressione, il giovane aveva a quanto pare perso i sensi. "A forza di dire "che hai, che hai" alla fine si è girato. Saranno trascorsi diversi minuti, interminabili. Era tutto aperto da una parte - prosegue la testimone - accoltellato? Io non so che cosa gli hanno fatto, aveva il volto tutto sanguinante, c’era anche per terra". Il ferito è stato tuttavia prelevato da una persona, a quanto pare un amico, che lo ha portato via. A pochi minuti da quanto successo, è stata segnalata una seconda aggressione vicino ad un bar: non è chiaro se l'aggredito fosse lo stesso straniero inseguito nel supermarket.

E poliziotti e carabinieri, giunti sul posto, hanno fermato proprio un gruppo dii (due dei quali sarebbero stati portati in questura). Saranno visionate le telecamere della zona, che dovrebbero aver ripreso l’intera sequenza. Filmati preziosi per capire come sia stato ferito il giovane. E per tentare di capire cosa sia davvero successo.