Retail, il Salone Franchising spinge la crescita di brand e nuove imprese

Oltre 130 aziende, nuove iniziative di formazione, importanti partnership e alleanze, novità nei layout e nei contenuti al Salone Franchising Milano 2024 organizzato da Fiera Milano dal 26 al 28 settembre all’Allianz MiCo che apre le porte a franchisor e franchisee, aspiranti imprenditori e e professionisti che hanno un’attività già avviata e vogliono farla crescere. Edizione che si tiene in un momento importante per il settore che, come confermano i dati di Assofranchising, continua a crescere grazie agli investimenti per coinvolgere nuovi franchisee, in particolare da parte dei grandi brand, e alla creazione di nuove insegne. Il comparto, che vale l’1,8% del Pil, nel 2023 ha consolidato il trend di sviluppo con un giro d’affari che sfiora i 34 miliardi di euro (+9,9% rispetto al 2022). Le insegne operanti in Italia sono 929 con 65.806 punti vendita (+4.664 rispetto al 2022). Crescita che si riflette anche sugli occupati, in aumento del 13,8% (+34.919 nuovi addetti per un totale di 287.767 unità).

Qualità e ricchezza dell’offerta sottolineata dagli oltre 130 espositori presenti all’Allianz MiCo che partecipano l’evento. Moltissimi i brand hanno confermato la propria partecipazione, con Eurospin, main partner del Salone, insieme a Coop Lombardia e Crai Secom - che sono solo alcune tra le insegne del settore gdo. E c’è il ritorno di Mc Donald’s, Old Wild West, Tosca, Doppio Malto, LaYogurteria, Löwengrube, 12Oz e Bottega del Caffé fra i big del food&beverage, uno dei comparti più ampi del mondo franchising caratterizzato da una vasta gamma di format e concept innovativi: dai ristoranti fast food alle caffetterie, dalle pizzerie ai bar e gelaterie.

Tornano al Salone anche i brand del mondo fashion e dedicati alla cura di sé con L’Erbolario e F**K insieme al commercio specializzato con Coin, Kids & Us, Kipoint, grandi riconferme dell’edizione 2024. Non mancherà neanche Anytime Fitness, in rappresentanza di uno dei mercati in più rapida crescita, trainato da una progressiva consapevolezza sulla salute e il benessere.

Accanto questi grandi brand altri partecipano per la prima volta, come ad esempio Alice Pizza, Smashie, Spritzzeria e Tutto Capsule per il food insieme a Naturhouse e Caddy’s nel settore beauty.

La suddivisione del layout in aree merceologiche è intuitiva e permette ai visitatori di individuare subito i propri settori di interesse. Dedicato anche più spazio agli incontri nella nuovissima Lounge dedicata agli incontri d’affari one to one. Il Media Village permetterà invece ai visitatori di avere a disposizione la stampa specializzata at a glance mentre il Social hub è l’area interamente pensata per condividere propri contenuti social ed entrare in contatto con i social manager della manifestazione. Importante novità di questa edizione è l’Area Consulenza,dedicata ai franchisor e ai franchisee: tutti i partecipanti del Salone potranno usufruire di questa opportunità prenotando l’incontro con una società di consulenza che darà informazioni e consigli per sviluppare nel modo migliore il proprio business.

Non solo, per mettere a disposizione momenti di incontro con gli espositori anche attraverso il digitale, è stata sviluppata un App dedicata, che permetterà alle insegne che espongono di presentare la propria attività e di fissare appuntamenti con i potenziali clienti per razionalizzare e rendere ancora più fruttuose le occasioni di confronto. Funzionalità resterà disponibile anche a manifestazione terminata, creando opportunità di networking attive tutto l’anno.

WORKSHOP, INCONTRI E FORMAZIONE

La formazione, caposaldo di Salone Franchising Milano, torna protagonista con più di 60 relatori che tratteranno tutte le tematiche più importanti. Il palinsesto di incontri, realizzato in collaborazione con Retail Hub - tech company di riferimento per il mondo del retail che fa scouting e advisory d'innovazione sviluppando progetti all'avanguardia e content partner di Salone Franchising Milano – è costruito intorno a due grandi temi: la gestione strategica e i trend di sviluppo del business. Fra gli argomenti principali, strategici della gestione dell’attività, i focus sugli aspetti finanziari, l’internazionalizzazione, l’immobiliare e la gestione delle performance.

Risalto particolare anche trend di settore legati alla crescente

