L'Anvgd ricorda i fratelli Nino e Silvio Gregori, gli illustratori che "facevano vivere le notizie"

Nell’ambito dell’iniziativa Milano è memoria del Comune di Milano, nella Sala Pirelli del Consiglio regionale della Lombardia, martedì 9 gennaio sono stati ricordati i fratelli Nino e Silvio Gregori i due grandi pittori istriani, vissuti in gioventù a Trieste, successivamente a Roma e poi a Milano per il resto della loro vita, dove hanno lavorato come direttori artistici di Famiglia Cristiana per oltre mezzo secolo, contribuendo ad impreziosire con disegni, illustrazioni e linea grafica, il prestigioso settimanale delle Edizioni Paoline.

La perfetta sintonia

Non soltanto lo stesso talento, ma anche una grande sintonia tra i due fratelli, tanto che firmavano entrambi le loro opere solo come Gregori. Grazie alla loro arte resero celebre Il fatto del giorno una rubrica del giornale illustrata con le loro creazione. I lettori amavano le vivide immagini, più incisive di una foto o un video che "raccontavano" la notizia.

Il loro ricordo

La loro storia, passione e dedizione al lavoro è stata ricordata in maniera commossa da tutte quelle persone con cui nel corso degli anni erano entrati in contatto professionalmente. Nino e Silvio, grazie alla loro grande umanità, si erano perfettamente integrati nel mondo delle Edizioni Paoline e la gara per partecipare all'incontro e raccontarne un ricordo è stata la dimostrazione più chiara, dei presenti che hanno avuto la fortuna di lavorare con loro.

Ma anche chi non li conosceva personalmente, ha affollato la sala contribuendo al grande successo dell'evento organizzato dal Comitato provinciale Anvgd di Milano.

Grandi illustratori

Il loro tratto riconoscibile e vivido non ha soltanto acceso e reso vive le pagine di Famiglia Cristiana, i Gregori hanno anche illustrato le grandi opere della letteratura italiana dalla Divina Commedia ai Promessi Sposi, dal Gattopardo, I Malavoglia fino a Piccolo mondo antico.