I migranti di Vicofaro riducono la chiesa in discarica. E don Biancalani se ne infischia

Da un lato, i residenti denunciano (e documentano) rifiuti abbandonati in chiesa, a quanto sembra lasciati dalle decine di migranti che vivono e dormono all'interno dell'edificio. Dall'altro, don Massimo Biancalani si è detto preoccupato dell'importo della bolletta della luce riguardante i consumi energetici della parrocchia, lanciando un messaggio alle istituzioni: a queste condizioni, l'esperienza di accoglienza di Vicofaro rischia seriamente di chiudersi. Questi gli ultimissimi sviluppi legati alla frazione del Comune di Pistoia, divenuta celebre negli ultimi anni a livello nazionale per l'attività del "parroco dei migranti". Gli abitanti della zona lamentano però da tempo numerosi episodi di degrado, spaccio ed aggressioni dei quali si sarebbero resi protagonisti nel tempo diversi ospiti della struttura.

Scatolette di tonno e cartacce sul pavimento della chiesa

Dopo aver scritto al Vaticano (come anticipato dal Giornale il mese scorso) lamentando anche di non poter di fatto più usufruire della parrocchia, il Comitato dei residenti di Vicofaro ha lanciato nei giorni scorsi una petizione sulla piattaforma change.org per chiedere che i migranti vengano ricollocati altrove, in strutture più attrezzate ad accoglierli. Senza dimenticare poi l'ordinanza di sgombero della struttura emessa dal sindaco di Pistoia lo scorso ottobre ma non ancora attuata, a quanto pare. E nelle scorse ore, a sostegno delle loro tesi, i membri del comitato hanno pubblicato sui social network alcune immagini che mostrano le condizioni in cui verserebbe attualmente la chiesa: sul pavimento di quello che è ancora un luogo sacro si trovano scatolette di tonno vuote, cartacce e sacchetti di plastica. Rifiuti prodotti a quanto sembra dai migranti, abbandonati proprio accanto alla fonte battesimale. E nel sollecitare un intervento di pulizia, i residenti non sono riusciti a trattenere sdegno e delusione.

La "stoccata" del Comitato: "Tutto ciò sarebbe permesso in una moschea?"