Rifiuti, guerra Ama-Municipio I: cosa succede

A Prati, municipio I della Capitale, sembra che l'Ama abbia deciso di non pulire come dovrebbe. I cittadini sono esasperati e per questo, dopo mesi in cui sollecitano l'azienda di via Calderon de La Barca e non vedono miglioramenti, le lettere di proteste sono sempre più cariche di rabbia.

"S criviamo mossi da esasperazione per denunciare che le pulizie stradali avvengono su richiesta e con grande ritardo senza alcuna programmazione e solo quando le condizioni delle strade sono indecenti da mesi ", riporta uno stralcio della lettera pubblicata da il quotidiano il Messaggero. I residenti più inferociti sono quelli che abitano tutti i grandi viali di Prati e della Vittoria e le traverse di Cola di Rienzo dove vi sarebbe un'urgenza di spazzamento. Ha dovuto prendere posizione anche la presidente del municipio: " Non dico che non si vedano maggiori sforzi da parte degli addetti dell'Ama in Centro, ma è difficile dare torto ai residenti di Prati, Trionfale e Delle Vittorie. Le strade lì sono sporche, abbiamo fortissimi problemi di spazzamento in quel quadrante ".

Dove sono i problemi

I viali alberati come viale Angelico, viale Carso, viale delle Medaglie e via Trionfale rappresentano un grande problema in particolare dal punto di vista dello spazzamento. In via Cola di Rienzo, invece, il problema riguarda la spazzatura dove dai cassonetti fuoriesce e finisce sui marciapiedi. Ama però si giustifica e afferma che la situazione in Prati non è tra le peggiori in città. " Rispetto al passato - spiegano - abbiamo rimesso in funzione le spazzatrici e sul fronte dei ristoranti possiamo fare poco, se non aumentano le sanzioni. Da marzo, su questo versante le cose dovrebbero cambiare, visto che entra in funzione il nuovo appalto delle Und e la ditta che si è vista assegnare quel lotto deve garantire più passaggi e più controlli con i suoi verificatori. E poi, da ieri notte, stiamo rafforzando la pulizia nei pressi di viale Angelico ".

La risposta del comitato Prati

Eppure, il comitato Prati sembra non credere fino in fondo a questa versione e spiega: " È vero si sono riviste le squadre dell'Ama, ma forse soltanto perché oggi Stefano Bonaccini, principale candidato alle primarie del Pd era atteso per un incontro in zona. Le pulizie devono essere ordinarie, frequenti e non su nostra richiesta per disperazione oppure quando ci sono eventi o personaggi importanti nel quartiere ".