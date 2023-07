"Topi, gabbiani e miasmi". Scatta l'emergenza igiene a Roma

Roma è una città allo sbando e in questi giorni di canicola i problemi emergono con ancora più forza. Il degrado si vede passeggiando in qualunque via della Capitale ma, soprattutto, si sente, a causa delle tonnellate di spazzatura abbandonate sui marciapiedi e nelle carreggiate delle strade, che sotto il sole emanano un tanfo insopportabile. Inutile per i residenti lamentarsi. In Campidoglio da quell'orecchio non ci sentono e Roberto Gualtieri, sindaco che governa sotto l'egida del Partito democratico, sembra non interessarsi a quella che è diventata una vera e propria emergenza.

Anche se viene negato dalle istituzioni locali che al più fanno finta di niente, Roma è in emergenza. E non si tratta di una mera questione politica, di un allarme ideologico: basta fare due passi in città per rendersi conto di quello che accade e sono anche i medici che ora alzano la voce per chiedere maggiori tutele per i cittadini. " I rifiuti a Roma sono già emergenza. Intervenga il governo: il Comune da solo non ce la può fare. Molti anni fa anni a Napoli intervenne anche l'esecutivo per risolvere una situazione problematica ", ha dichiarato all'Adnkronos Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma. " Non è possibile lasciare le cose come sono, dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e fare qualcosa ", prosegue il professore, sottolineando il rischio igienico-sanitario per la città se non si trova una soluzione che sia davvero efficace.

Guardandosi attorno si notano facilmente i cassonetti " strabordanti dove, oltre a i miasmi, ci sono concreti rischi per la presenza di insetti, topi e gabbiani ". Il medico non usa mezzi termini per allertare sul pericolo che corre la Capitale: " Ci sono tutte le condizioni per poter avere sicuramente problemi igienici al momento, sperando di non arrivare a un'emergenza sanitaria ". Oggi, " ci ritroviamo in questa situazione e dobbiamo lavorare tutti per cercare di ritrovare il prima possibile soluzioni. Bisogna che si prenda di petto il problema ". Nella grande crisi dei rifiuti di Roma, spiega Magi, " ci sono situazioni a particolare rischio: vicino ai parchi dove ci sono i bambini, vicino agli ospedali, ai luoghi di ritrovo. Sono 'spazi sensibili' che vanno monitorati ".