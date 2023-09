Rissa alla festa di matrimonio, marito geloso contro il cantante: "Guardi mia moglie"

Geloso della moglie, lo sposo si scaglia come una furia contro il cantante chiamato alla festa di matrimonio per intrattenere gli invitati. Motivo? Il novello marito si era convinto che l'artista stesse rivolgendo fin troppe occhiate alla sposa.

Il fatto è accaduto nel Napoletano, e l'alterco, sfociato in rissa, ha scatenato il caos all'interno del ristorante dove si stava tenendo il ricevimento.

Rissa al matrimonio

A quanto pare l'intera scena è stata ripresa in un video, finito poi su TikTok. Nel filmato si vede la bella tavolata di invitati che sta festeggiando i novelli sposi. Il ricevimento, infatti, si svolge nel migliore dei modi, con ottimo cibo e un cantante che allieta la coppia e gli ospiti. Tutto bene fino a quando il novello sposo non si accorge di un'occhiata di troppo da parte dell'artista nei confronti della moglie. Questa, almeno, la sua impressione. Nel filmato, infatti, si vede l'uomo alzarsi da tavola e interrompere bruscamente l'esibizione.

Raggiunto dallo sposo e accusato di aver guardato troppo la sposa, il cantante ha cercato in ogni modo di difendersi, ottenendo soltanto di peggiorare la situazione. Alle urla del novello marito, infatti, avrebbe risposto: " Ma che ho fatto? Sto solo cantando, me l'ha chiesta lei la canzone. Sei tu che sei insicuro, io sto solo cantando".

Le parole del cantante non hanno fatto altro che esacerbare la furia dell'uomo, che si è fatto ancor più minaccioso. Come è possibile vedere nel video, qualcuno degli invitati si è avvicinato per cercare di riportare la calma. Una donna, invece, ha accusato il cantante, dando ragione allo sposo infuriato. "Ma come ha ragione lui? Mi ha chiesto una canzone la signora e io la stavo cantando!", ha continuato a difendersi l'artista. "Ma quando mai? Io stavo solo cantando una canzone, scusate... Ma che problema avete? Per cortesia, io sto lavorando! Sono una persona seria!"

Nulla però riesce a plare l'ira del marito geloso, che continua a inveire mentre uno degli invitati cerca in ogni modo di tenerlo a distanza dal cantante. " Facciamo una cosa, finisco di lavorare e poi parliamo ", è l'ultimo tentativo del cantante.

L'alterco è andato avanti fino a quando la situazione non è letteralmente degenerata, coinvolgendo anche altri invitati. Nel video qualcuno ride, altri, invece, si schierano dalla parte del marito geloso o da quella del cantante.

Com'è finita

Secondo alcuni utenti dei social, l'incredibile episodio si è verificato nella provincia di Napoli. A quanto pare la situazione si è surriscaldata a tal punto che lo sposo avrebbe addirittura deciso di interrompere la festa.