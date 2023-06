Ritrovato il corpo di Yahya, il 18enne scomparso nel Secchia per un video social

Ritrovato oggi, domenica 18 giugno, il corpo senza vita di Yahya Hkimi, il ragazzo di 18 anni che da mercoledì scorso risulta disperso dopo essere caduto nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena. Col passare dei giorni e le ricerche infruttuose si era cominciato a perdere la speranza di ritrovare l'adolescente ancora viva. Stasera, purtroppo, la terribile notizia: il cadavere di Yahya è stato rinvenuto in un'ansa del fiume.

Il tuffo per un video

Yahya voleva farsi riprendere mentre si tuffava nel fiume. Un video da condividere, probabilmente, sui social. Una scelta fatale. Nel pomeriggio di mercoledì scorso il 18enne si trovava sulle rive del fiume Secchia a Marzaglia di Modena insieme a un amico. Il giovane si è tuffato, senza comprendere quanto pericolosa fosse la corrente, particolarmente forte in quella giornata.

" Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall'acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso ", è quanto ha riferito l'amico di Yahya agli inquirenti, stando a quanto riportato dal Quotidiano Nazionale. Subito dopo l'allarme del minorenne, che non ha più visto il compagno riemergere, sono partiti i soccorsi. Una corsa contro il tempo, che ha visto impegnate diverse unità di soccorso e recupero.

A lungo sono stati controllati diversi tratti del Secchia, senza però mai trovare traccia del ragazzo. Alla fine è stato inevitabile pensare al peggio. Ancora una volta, la voglia di apparire sui social ha spinto un giovane a mettersi in pericolo. La polizia ha preso visione del video registrato dall'amico di Yahya: nel filmato è possibile risalire alla zona in cui il 18enne è stato risucchiato dalle acque del fiume. Per un momento, riferisce Il Messaggero, è possibile vedere il ragazzo in piedi, in mezzo al corso d'acqua, poi accovacciarsi e infine sparire.

Il ritrovamento

Dopo giorni di ricerche il corpo di Yahya Hkimi è stato finalmente ritrovato nelle prime ore di questo pomeriggio. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, il cadavere si trovava in un'ansa del fiume, a circa 500 metri a valle rispetto al luogo in cui era scomparso. Sono stati i vigili del fuoco a recuperarlo.

Il magistrato di turno ha dato disposizione affinché la salma del ragazzo sia affidata al medico legale, che dovrà occuparsi di effettuare l'esame autoptico.